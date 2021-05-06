Банк России выпустит более 10 тысяч памятных монет "Чемпионат Европы по футболу"

Монеты выйдут в обращение Они выйдут в обращение 12 мая. Фото: коллаж.

Центробанк РФ выпустит две памятные монеты "Чемпионат Европы по футболу 2020" (UEFA EURO 2020). Они выйдут в обращение 12 мая.

Как сообщает пресс-служба Банка России, на следующей неделе будут выпущены:

серебряная монета номиналом 3 рубля - диаметр 39,0 мм, масса драгметалла в чистоте 31,1 г;

золотая монета номиналом 50 рублей - диаметр 22,6 мм, масса драгметалла в чистоте 7,78 г.

На лицевой стороне монет находится рельефное изображение Государственного герба РФ, указание номинала, проба сплава, год выпуска и обозначение металла по Периодической системе элементов Менделеева.

Оборотная сторона серебряной монеты украшена цветным логотипом чемпионата и рельефным изображением стадиона в Санкт-Петербурге, который примет матчи UEFA EURO 2020. Эта монета будет выпущена тиражом 8 тыс. штук.

На обратной стороне золотой монеты - официальный логотип чемпионата, фоном которому служат изображения символов Санкт-Петербурга. Такая монета выйдет тиражом 2,4 тыс. штук.

Напомним, в прошлом году Чемпионат Европы по футболу перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В этом году он пройдёт с 11 июня по 11 июля.

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