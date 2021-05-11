Глава Минприроды рассказал, когда Россия исчерпает запасы нефти и газа

Россия обеспечена запасами нефти более, чем на полвека. Фото: Алексей Кунилов

При существующем уровне добычи нефти Россия обеспечена её запасами на 59 лет, природного газа - на 103 года. Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

По его словам, новые запасы реально прирастить. Для этого следует увеличить объём геологоразведки в труднодоступных районах.

«Где-то есть месторождения, которые высвобождаются (истощаются. - Прим. ред.), а есть такие, которые ещё не получили полную нагрузку. В любом случае нужно развивать геологоразведку, в том числе в труднодоступных местах», – приводит слова министра РБК.

Отметим, что в прошлом году в России на 8,6% снизилась добыча нефти и газового конденсата до 512,68 млн тонн. Такие данные приводит Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК). Добыча газа в 2020 году достигла 692,33 млрд кубометров.

По оценкам главы Федерального агентства по недропользованию Евгения Киселёва, запасов газа должно хватить более чем на 60 лет. «Здесь мы не видим больших проблем. Сейчас повышается коэффициент извлечения газа, мы уходим на большие глубины, на стратиграфические уровни, где сложнее работать. Истощаются ресурсы в традиционных регионах газодобычи, и мы двигаемся на север Арктики, Восточной Сибири, Ямала, где создаётся новая транспортная и добывающая инфраструктура», - цитирует главу ведомства «Российская газета».

Как писала «Областная газета», в начале апреля страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в мае и июне на 350 тысяч баррелей в сутки, в июле - на 441 тысячу. В рамках сделки Россия за эти три месяца нарастит добычу на 114 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, страны-участники ОПЕК+ войдут в общий график нефтедобычи, согласованный в апреле прошлого года.