Объединяй и властвуй

В России вновь заговорили о необходимости объединения регионов. Фото: Алексей Кунилов

В России вновь заговорили о необходимости объединения регионов. Инициатором обсуждения выступил вице-премьер Марат Хуснуллин, который в конце апреля заявил, что стране не нужно так много субъектов. В качестве примера территорий, которые можно было бы объединить для более эффективного управления ими, он назвал два региона Уральского федерального округа.

Главное – желание жителей

Предлагая сократить количество субъектов, заместитель председателя правительства отметил, что некоторые регионы не в состоянии выполнять задачи и поручения федеральных властей. Акцент нужно делать на точках роста. В числе субъектов РФ, которые предлагается объединить, оказались соседние со Свердловской – Курганская и Тюменская области. Заместитель председателя Правительства России неслучайно обратил внимание именно на эти уральские регионы. Разговоры об их слиянии идут уже не первый год.

Официальная позиция властей обоих регионов по поводу их возможного объединения до сих пор не прозвучала. Одним из немногих высказавшихся об идее слияния с Тюменской областью стал секретарь Курганского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Ильтяков. На прошедшей на днях пресс-конференции он заявил, что укрупнение регионов необходимо. Но добавил, что речь должна идти не о присоединении Курганской области к Тюменской, а о возрождении некогда существовавшей Тобольской губернии, передаёт ряд СМИ.

Идею укрупнения регионов поддержал и лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. В эфире радио «Комсомольская правда» он высказал мнение о том, что содержать субъект с населением менее трёх миллионов человек экономически невыгодно и что в идеале в стране должно остаться всего 40 регионов. Владимир Жириновский добавил, что одним регионом должны стать Тюменская область и входящие сейчас в её состав, но являющиеся самостоятельными субъектами Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Ранее об объединении так называемой тюменской «матрёшки» говорил депутат КПРФ от Тюменской области Павел Дорохин, допуская, что это может произойти уже в текущем году.

В Кремле уже тоже не исключили возможность слияния ряда субъектов. Важным условием для принятия соответствующих решений, как подчеркнул пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, будет желание жителей данных регионов.

Крайний случай

Выступающие за объедение и укрупнение регионов полагают, что это определённо спасёт экономику присоединяемых территорий. Но когда нужно прибегать к такому решению ситуации?

По словам доктора экономических наук, директора Института экономики УрО РАН Юлии Лавриковой, присоединение одного региона к другому возможно лишь в том случае, когда все другие способы разрешить его экономические проблемы не сработали.

– Регионы УрФО являются условно самодостаточными, уровень жизни там средний или даже выше среднего. Исключение составляет только Курганская область. Здесь очень дорогая энергетика, а значит, и всё производство. Этот вопрос однозначно должен быть решён – с присоединением к Тюмени или без него, – считает Юлия Лаврикова.

Среди плюсов объединения двух регионов она называет возможность решения экологических проблем Курганской области, с которыми ей могла бы помочь достаточно богатая Тюменская область, а среди минусов – необходимость Тюменской области отвлекаться от решения собственных важных инфраструктурных вопросов.

Немаловажно, что объединение уральских регионов (будь то Тюменской и Курганской областей или Тюменской области и входящих в неё ХМАО и ЯНАО) создадут огромную территорию, в разы превышающую площадь любой средней по размерам европейской страны. Это только осложнит управление территорией.

– В той же Швейцарии управление страной осуществляют небольшие по площади кантоны. Когда речь идёт о таких огромных территориях, как Тюменская и Курганская область, здесь нужны несколько экономически обоснованных центров. Управлять такими землями из одного центра просто не целесообразно, – говорит Юлия Лаврикова. – К тому же в нашей стране действует аппарат полномочного представителя президента в федеральных округах. Он со своими задачами по реализации конституционных полномочий главы государства справляется, а для управления социальной сферой всё же необходимы более мелкие административные деления.

Кто будет у руля?

Кроме экономической сферы идея укрупнения регионов затрагивает и политическую. По мнению директора Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолия Гагарина, тема с объединением регионов была неслучайно вброшена в повестку в преддверии выборов в Государственную Думу.

– Политическая повестка сейчас небогата идеями. После высказывания Марата Хуснуллина появилось сразу несколько разных позиций политиков, в частности, господин Жириновский высказался. Эта дискуссия продолжится и дальше, поступят и другие предложения по объединениям регионов. Представители регионов, которые захотят присоединить к кому-то, будут говорить, что они не хотят отдавать свои земли. Но нам сейчас надо сделать паузу до окончания кампании по выборам в Госдуму.

О том, что раньше парламентских выборов, которые пройдут в сентябре этого года, вопрос о сокращении числа регионов не решится, сказал и сам Марат Хуснуллин.

Ещё один вопрос, связанный с объединением регионов, может коснуться и полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева. В 2020 году, вскоре после назначения его на эту должность, сетевые издания со ссылкой на источники писали о том, что одной из главных задач нового полпреда якобы является объединение Тюменской области, ХМАО, ЯНАО с Курганской областью и что бывший глава Минстроя РФ может возглавить новый укрупнённый регион. Анатолий Гагарин считает, что это не единственный возможный сценарий:

– Владимир Якушев губернатором уже был (с 2005 по 2018 годы он возглавлял Тюменскую область – Прим. ред.). Насколько целесообразно для него снова становиться главой региона?.. Я не думаю, что это перспективный вариант для политической карьеры Владимира Якушева. Возглавить новый регион может и ныне действующий губернатор Тюменской области (Александр Моор – Прим. ред.).

У укрупнения уральских регионов могут быть и другие последствия. В последние годы активно обсуждается вопрос о переименовании Свердловской области. Одним из предлагаемых вариантов является Уральский край.

– Предложение Марата Шакирзяновича любопытно ещё и с точки зрения завершения споров о наименовании Свердловской области. Напомню, что эта тема не раз поднималась общественностью. В случае укрупнения субъектов Федерации, входящих в УрФО, новое объединяющее название логично завершит все разногласия на эту тему. В таком случае предложение Марата Хуснуллина может быть благосклонно воспринято многими организациями, включая Всемирный русский народный собор, – говорит главный редактор «Областной газеты», сопредседатель регионального отделения ВРНС Дмитрий Полянин.

Механизм Процесс укрупнения регионов регламентируется законом «О порядке принятия в РФ и образования в её составе нового субъекта РФ». Согласно документу, новый субъект Федерации может быть образован в результате объединения двух и более граничащих между собой регионов. Губернаторы и законодательные органы власти этих регионов должны направить совместное предложение об объединении Президенту России. После этого губернатор каждого из субъектов, которые намерены объединиться, инициирует в своей территории референдум. Если во всех этих регионах жители большинством голосов поддерживают объединение – вопрос считается решённым. Результаты референдумов представляются Президенту, а затем принимается соответствующий федеральный конституционный закон. Если в половине (или менее) заинтересованных субъектов жители выступили против – может быть проведено повторное голосование.

История вопроса Тема укрупнения регионов не первый раз поднимается на Урале. Но до конкретных действий она дошла лишь однажды. В начале нулевых состоялось объединение в Пермский край Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа – последний стал самостоятельным субъектом РФ после принятия Конституции России в 1993 году, хотя продолжал находиться в составе Пермской области территориально. После того, как власти двух субъектов обратились к Президенту России с предложением об объединении, в конце 2003 года состоялись референдумы, на которых большинство жителей высказались за. Затем был принят федеральный конституционный закон о создании нового субъекта РФ. Новый регион официально появился в декабре 2005 года. Позже обсуждалась возможность разделения дотационной Курганской области между Челябинской (к ней могли бы отойти Шумихинский и Щучановский районы), Тюменской (Белозерский и Шатровский районы) и Свердловской областью (Долматовский и Катайский районы). Но реальные очертания идея так и не обрела. В 2012 году тему укрупнения регионов подняла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Тогда обсуждалось возможное объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, но этого не произошло. Тема вновь появилась в повестке в 2020 году – после того, как меморандум об объединении подписали главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Тогдашний полпред Президента в УрФО Николай Цуканов заявил, что о слиянии регионов в единый субъект в ближайшее время речи не идёт. Тема объединения Курганской и Тюменской областей также поднималась неоднократно. В 2019 году в СМИ прошла неофициальная информация, согласно которой тогдашний врио губернатора (нынешний глава) Курганской области Вадим Шумков обратился с предложением присоединиться к Тюменской области в администрацию Президента. Спустя год аналогичное предложение озвучивал депутат Госдумы от Тюменской области Павел Дорохин. Тем не менее, в последние годы объединение регионов чаще обсуждается не в контексте их укрупнения, а в контексте создания агломераций. Необходимость такого формата сотрудничества субъектов РФ прописана в общенациональном плане по восстановлению экономики. Первую такую агломерацию глава Счётной палаты Алексей Кудрин предложил создать вокруг Екатеринбурга, включив в нее Пермь, Челябинск и другие крупные города.