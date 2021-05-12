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Экономика
12 мая 2021, 15:57

Свердловская область выпустит облигации на 20 миллиардов рублей

  Анна Митчина
Деньги

Прибыль от облигаций составить 5,82% годовых. Фото: Павел Ворожцов

Свердловский минфин начал отбор организаций, которые должны будут разместить государственные облигации. За их работу область готова заплатить до 30 миллионов рублей.

Приказ с требованиями для кандидатов опубликовали на сайте министерства. Всего за 2021 год область планирует выпустить облигации на сумму 20 млрд рублей под 5,82% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: 50% гасится в дату выплаты 8-го купона. Купоны квартальные.

Подать заявку могут только те организации, которые не признаны банкротами, не имеют недоимок по налогам, судимостей за преступления в сфере экономики, не являются офшорной организацией и отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков.

При отборе компаний министерство финансов будет смотреть на опыт размещения облигаций у компании, позицию агента на российском рынке, деловую репутацию, стратегию подготовки и размещения облигаций, а также на размер вознаграждения, которое запросит компания.

По информации Rusbonds, облигации Свердловской области выпускались в декабре 2020 года. Тогда разместили трёхлетние бумаги на сумму 3 млрд рублей. В настоящее время в обращении находится 9 выпусков облигаций области общим объёмом 66 млрд рублей.

Областная газета Свердловской области

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