Михаил Мишустин рассказал, почему растут цены на продукты

По словам Михаила Мишустина, выплаты в условиях пандемии получила каждая вторая российская семья. Фото: пресс-служба Правительства РФ

Сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин представил Госдуме отчёт о деятельности правительства за 2020 год. Этот год стал первым для обновлённого состава кабмина и совпал с пандемией коронавируса. «Облгазета» выбрала пять самых важных тем, затронутых в отчёте о работе в этот непростой период.

2,5 трлн рублей на поддержку граждан

С приходом вируса властям пришлось направить все усилия на спасение жизней и здоровья граждан. Как отметил председатель Правительства РФ, решения, касающиеся этого, приходилось принимать в очень сжатые сроки. Взаимодействие законодательной и исполнительной ветвей власти вышло на новый уровень. Правительством было внесено, а депутатами одобрено более 300 важных федеральных законов. На дополнительную поддержку граждан разных категорий было направлено более 2,5 трлн рублей.

Одной из проблем, которую пришлось оперативно решать, стали перебои с лекарствами, возникшие в начале борьбы с COVID-19. Чтобы исправить эту ситуацию, на рынок вывели 12 основных препаратов для лечения коронавируса и зарегистрировали четыре вакцины.

Михаил Мишустин напомнил, что в конце прошлого года в стране стартовала массовая вакцинация. На сегодняшний день прививки от ковида поставили уже более 24 млн россиян. К концу года в стране необходимо сформировать коллективный иммунитет.

Почти без потерь

Несмотря на пандемию, оборот обрабатывающей промышленности сохранился на уровне предыдущего года. Некоторые отрасли, в частности, производство лекарств и медицинских изделий, даже показали рост.

Строительная отрасль пережила кризис практически без потерь. Несмотря на возникавшие сложности, объём ввода жилья составил более 80 млн квадратных метров, что сопоставимо с 2019 годом. По словам Михаила Мишустина, этому способствовали упрощение строительных процедур и развитие ипотечных программ.

Поддержка IT-специалистов

Ещё один успех – рост экспорта услуг в сфере информационных технологий более чем на 6,5 процента за год. Государство оказывает поддержку специалистам этой отрасли. Для компаний, занимающихся продажей, разработкой и внедрением программного обеспечения, страховые взносы были снижены практически в два раза, а ставка налога на прибыль уменьшена до 3 процентов. Кроме того, российских разработчиков программных продуктов освободили от уплаты НДС при реализации собственных решений. Это привело к тому, что число продуктов в реестре российского ПО выросло больше чем на треть.

«Генеральная уборка» страны

Особый акцент в своём выступлении премьер-министр сделал на экологической обстановке. Он напомнил об аварии на ТЭЦ в Норильске и обратил внимание на то, что затраты на ликвидацию расходов в таких случаях должны финансироваться не как текущие расходы (это уменьшает прибыль, а значит, и налоги в региональные бюджеты), а из чистой прибыли организаций-виновников подобных катастроф.

Государство нацелено провести «генеральную уборку» страны и изменить отношение предпринимателей к природе. Для этого будет подготовлен законопроект, который обяжет собственников отвечать за ликвидацию причинённого ими вреда окружающей среде.

Приоритетными являются развитие экономики замкнутого цикла, отказ от продукции, которая не подлежит переработке, и сокращение лишней упаковки. К началу следующего десятилетия доля экоупаковки должна превысить 85 процентов.

Цены растут от жадности

В отчёте был затронут ещё один вопрос, который тревожит многих, – рост цен на продукты. Чтобы сдержать цены на социально значимые продукты, правительство использовало ряд экономических инструментов.

Одной из причин ускорения инфляции, по мнению Михаила Мишустина, является жадность отдельных производителей и торговых сетей.

– Мы за то, чтобы наши производители зарабатывали на экспорте. Но не в ущерб интересам главных своих покупателей, которые живут и работают в России, – подчеркнул премьер-министр, добавив: – У правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».