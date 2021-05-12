Международное энергетическое агентство ухудшило прогноз по мировому спросу на нефть

Спрос на нефть в 2021 году будет ниже, чем изначально прогнозировали аналитики. Фото: Алексей Кунилов

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз мирового спроса на нефть в текущем году на 270 тыс. баррелей в стуки. По оценкам аналитиков, глобальный спрос на «черное золото» в 2021 году восстановится на уровне 5,4 млн баррелей в сутки.

После пересмотра прогноза, ожидаемый спрос на нефть Европе был снижен на 320 тыс. баррелей в сутки, а в Америке — на 515 тыс. баррелей в сутки. Прогноз по спросу для Индии аналитики снизили на 630 тыс. баррелей в сутки. Причина тому — тяжёлая ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией в этой стране. При этом прогноз на второе полугодие остался неизменным на фоне ожиданий, связанных с массовой вакцинацией.

Промышленные запасы в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в марте сократились на 25 млн баррелей, до 2,951 млрд баррелей, а запасы нефтепродуктов — на 31,3 млн баррелей.

Как писала «Областная газета», в начале апреля страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в мае и июне на 350 тысяч баррелей в сутки, в июле — на 441 тысячу. В рамках сделки Россия за эти три месяца нарастит добычу на 114 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, страны-участники ОПЕК+ войдут в общий график нефтедобычи, согласованный в апреле прошлого года.