Полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев отчитался о доходах в 2020 году

Владимир Якушев за год заработал 10,6 млн рублей. Фото: Алексей Кунилов

Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев отчитался о доходах в 2020 году. Их с супругой совместный доход составил 11,3 млн рублей.

Согласно данным с сайта Кремля, уральский полпред задекларировал доходы в размере 10,6 млн рублей. В 2019 году доходы Владимира Якушева составили 8,4 млн рублей.

В совместной собственности у четы Якушевых находится земельный участок площадью 2,5 тыс. квадратных метров и жилой дом площадью 472,1 квадратных метра. Кроме того, Владимир Якушев и его супруга пользуются квартирой площадью 165,6 квадратных метра. У полпреда Президента в УрФО в пользовании также имеется жилой дом площадью 358,9 квадратных метра и гараж площадью 20 квадратных метров. У Владимира Якушева нет собственного автомобиля, а его супруга владеет Lexus RX 350.

Напомним, что с 2005 по 2018 год Владимир Якушев занимал пост губернатора Тюменской области. 18 мая 2018 года он возглавил Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Как писала «Областная газета», 9 ноября 2020 года Президент России Владимир Путин назначил его своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе.

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