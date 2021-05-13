В Минприроды РФ рассказали, на сколько лет стране хватит запасов угля

Сейчас в России действует 22 угольных бассейнов и 146 отдельных месторождений. Фото: Александр Зайцев

Министерство природы РФ оценило запасы угля в стране. При текущем уровне добычи ресурса хватит в среднем на 100 лет.

Минприроды сообщило, что в распределённом фонде учитывали только 17% от общего количества запасов ресурса. Это 47,3 млрд тонн. Общий объём угля в России на 1 января 2020 года был 275,4 млрд тонн. Если в эксплуатацию ввести нераспределённый фонд, то добывать уголь смогут на 200 лет дольше, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

По данным министерства, сейчас в России действует 22 угольных бассейнов и 146 отдельных месторождений. Запасы бурого угля составляют 146 млрд тон. Это больше половины от общего числа полезного ископаемого. Каменного угля содержится 120,4 млрд тонн.

Напомним, в начале недели Минприроды РФ рассказало также о запасах нефти и газа. На данный момент, газом страна обеспечена на 103 года вперёд, нефтью - на 59 лет.