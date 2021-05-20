Отдалённые посёлки предложили электрифицировать с помощью опилок и торфа

Топливные брикеты и гранулы из древесных отходов могут использовать в качестве топлива для небольших электростанций в труднодоступных территориях. Фото: Владимир Мартьянов

В Свердловской области ещё остались населённые пункты, которые не охвачены централизованным электроснабжением, – это 20 сёл, деревень и посёлков на территории шести муниципалитетов: в Ивдельском, Гаринском, Туринском ГО, Махнёвском МО, а также в пригородах Нижнего Тагила и Каменска-Уральского. В принятой на днях Программе развития электроэнергетики области на 2022–2026 годы (№252-УГ) предлагается решить проблему за счёт строительства так называемых объектов малой генерации на местных и локальных видах топлива с изолированным режимом работы.

К объектам малой генерации относят небольшие электростанции установленной мощностью менее 25 МВт (для сравнения: мощность самой производительной электростанции региона – Рефтинской – в 152 раза больше). Сейчас доля малой генерации в энергосистеме Свердловской области – около двух процентов. В основном это небольшие станции, которые работают на производственных объектах и используют для выработки энергии газ.

Одним из перспективных направлений считается строительство станций, которые для выработки энергии используют отходы лесоперерабатывающей промышленности. Это могут быть опилки, щепа, стружка или дрова, а также топливные брикеты из древесины и топливные гранулы. Ближе всего к таким ресурсам – Ивдельский ГО и Махнёвское МО, на территории которых есть неподключенные к центральному электроснабжению посёлки.

– Строительство электростанций, которые могут использовать в качестве топлива древесные отходы, в каком-то смысле для таких населённых пунктов – панацея, – отмечает доцент Уральского энергетического института УрФУ Александр Егоров. – Строительство линий электропередачи в такие посёлки и деревни всегда сопряжено с колоссальными затратами ресурсов. А предприятиям, которые занимаются лесозаготовкой и деревообработкой, нужно решать проблему утилизации отходов производства. Этот вопрос давно обсуждают и предпринимают конкретные шаги в регионах Сибири и Дальнего Востока, в Карелии, аналогичным способом вполне целесообразно решать вопрос обеспечения электроснабжения небольших населённых пунктов и на Урале. В северных территориях Красноярского края энергетики Сибири уже имеют опыт строительства и эксплуатации электростанций, работающих на древесных отходах, получение такого опыта вполне может быть позитивным и целесообразным и для Свердловской области.

Ещё один альтернативный вариант, который предлагается программой, – развитие малой когенерации на торфе. К установке таких станций могут прибегнуть с развитием торфяного кластера. Недалеко от лишённых центрального электроснабжения населённых пунктов находятся крупные Гаринское и Туринское месторождения. Однако такой подход потребует внедрения новых технологий.

Как пояснили «Облгазете» в министерстве энергетики и ЖКХ области, сейчас основной вопрос по электроснабжению труднодоступных малонаселённых пунктов – это поиск источников финансирования. Проекты могут быть профинансированы из местных бюджетов или за счёт средств инвесторов. В министерстве отметили, что проработкой вопросов занимаются муниципальные власти.

Между тем в муниципалитетах пояснили, что жители этих населённых пунктов электричеством всё-таки обеспечены. А со строительством серьёзных объектов в них не торопятся из-за небольшой численности населения.

– В каждом из 11 посёлков, где у нас нет централизованного электроснабжения, проживают буквально по несколько человек, – пояснил глава Ивдельского ГО Владимир Михель. – Например, в посёлке Понил, который расположен более чем в 70 км от Ивделя, всего 6 жителей. В более крупном посёлке Ушма постоянно находятся около 30 человек – это представители народа манси. Остальные посёлки без централизованного электроснабжения – это также места проживания малочисленных народов. Жителей мы обеспечиваем электричеством с помощью генераторов. Поэтому пока вопрос о строительстве электростанций не рассматриваем.

По словам депутата Заксобрания Свердловской области Петра Соколюка, пока для многих труднодоступных населённых пунктов генераторы на дизельном топливе, питающие электричеством по несколько домов, кажутся наиболее оптимальным вариантом решения проблемы.

– В случае строительства станции нужно решить важный вопрос – кто будет её обслуживать? В труднодоступных сёлах и деревнях, как правило, живут пенсионеры. Понятно, что необходимых компетенций у них нет, – объяснил свою позицию Пётр Соколюк. – Хотя я согласен с тем, что нужно искать способы применения альтернативных источников энергии для таких населённых пунктов. В числе прочего можно рассмотреть и возможность использования солнечной энергии.

К слову, в этом году на Среднем Урале должно начаться строительство трёх солнечных электростанций в Артинском районе общей мощностью 28 мегаватт.