В России рост цен на продукты в апреле замедлился до 6,6%

Цены на овощи выросли на 1%, что ниже привычных показателей. Фото: Алексей Кунилов

Первый зампред Правительства Андрей Белоусов провёл межведомственное совещание по мониторингу цен на социально значимые товары. Его участники проанализировали данные о потребительской инфляции в России за апрель 2021 года.

Как сообщили в пресс-службе Правительства РФ, в годовом выражении рост потребительской инфляции в апреле замедлился до 5,52%. Кроме того, участники мероприятия обсудили ситуацию с продовольственными товарами. По данным правительства, цены на продукты питания в России постепенно стабилизируются. Так, по состоянию на 4 мая 2021 года рост цен за год замедлился на один процентный пункт – до 6,6% с 7,6% в марте.

Также было отмечено, что в течение апреля цены на плодоовощную продукцию выросли на 1%, что существенно ниже традиционной динамики в этом сегменте. Рост цен на другие продукты питания замедлился до 0,7% с 1,2% в марте.

По-прежнему особого внимания требует ряд позиций. Среди них яйца, гречневая крупа, пшеничный хлеб, подсолнечное масло и сахар. Для стабилизации цен помимо уже запущенных точечных мер оперативного реагирования, применяются экономические инструменты регулирования.

В частности, производители сахара могут получить бюджетные кредиты по льготной ставке от 1% до 5%. Эти средства они могут направить на закупку сахарной свёклы. Для мукомолов предусмотрены субсидии на возмещение части затрат на приобретение продовольственной пшеницы, а для хлебопёков – на возмещение затрат на реализацию хлеба и хлебобулочных изделий при условии, что цены останутся на прежнем уровне.

Стоит также отметить, что в настоящее время завершается формирование зернового демпфера, приняты решения относительно демпфера по подсолнечному маслу и семенам подсолнечника.

По итогам совещания Андрей Белоусов поручил профильным ведомствам ускорить создание механизма анализа цен на мировых рынках. Это позволит оценивать возможное влияние этой динамики на стоимость продуктов в России и своевременно принять меры. Поставлена задача – запустить его в ближайшее время.

Как писала «Областная газета», ранее председатель Правительства РФ Михаил Мишустин назвал основной причиной роста цен на продукты «завышенные аппетиты», «жадность» производителей и торговых сетей. Глава кабмина отметил, что у власти есть инструменты для сдерживания тех, кто наживается на ажиотажном спросе. Он также подчеркнул, что государство не против, чтобы российские производители зарабатывали на экспорте, но против, если это идёт в ущерб интересам покупателей в России.

В начале апреля Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении 9 млрд рублей на компенсацию затрат российским производителям подсолнечного масла и сахара. Свердловские производители получат субсидии в размере 57,3 млн рублей.

Кроме того, были продлены сроки действия соглашения о стабилизации цен на сахар и масло. Договорённость в отношении стоимости сахара-песка продлили до 1 июня, а стоимости масла – до 1 октября.