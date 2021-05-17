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17 мая 2021, 11:03

Банковские накопления свердловчан достигли 800 миллиардов рублей

Деньги

В среднем накопления свердловчан составляют порядка 190 тыс. рублей на каждого жителя. Фото: Алексей Кунилов

Жители Свердловской области, по данным на 1 апреля 2021 года, накопили на банковских счетах почти 800 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём вложений свердловчан вырос на 4%, а в целом по России – на 3%.

Стоит отметить, что Свердловская область находится на втором месте в Уральском федеральном округе и на шестом месте в стране по объёму вкладов. В среднем накопления свердловчан составляют порядка 190 тыс. рублей на каждого жителя.

«Несмотря на то что доходность по вкладам в последнее время снижается, жители области по-прежнему предпочитают хранить деньги в банках. На это влияет, с одной стороны, безопасность таких вложений (вклады на сумму не выше 1,4 млн рублей, а в некоторых случаях – до 10 млн рублей застрахованы государством), с другой – удобство оформления. Открыть вклад можно, например, через мобильное приложение банка или финансовый маркетплейс – платформу Финсуслуги», – пояснил начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов.

Напомним, что после решения Банка России повысить ключевую ставку до 5% российские банки начали повышать ставки по вкладам. Улучшение условий составило в среднем от 0,2 до 1,5% в таких банках, как "Почта банк", "Промсвязьбанк", "Открытие", выяснило РИА Новости. Сбербанк с 7 мая повысил ставки по отдельным вкладам.

Как писала «Областная газета», по данным на 1 мая 2020 года, сумма вкладов свердловчан за 12 месяцев увеличилась на 8,1% до 782 млрд рублей. По объёму вложений физлиц в банках Средний Урал также занимал второе место в УрФО.

Областная газета Свердловской области

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Банковские накопления свердловчан достигли 800 миллиардов рублей