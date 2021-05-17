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17 мая 2021, 17:45

Центробанк подал иск о ликвидации банка "Нейва"

Центральный банк России

Решение о принудительной ликвидации кредитной организации или её банкротстве примет суд. Фото: Владимир Мартьянов.

Центральный банк России подал иск к банку "Нейва". Ранее регулятор отозвал у кредитной организации лицензию.

Согласно картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области, заявление было зарегистрировано 11 мая. Однако на сайте появилось позже.

Как прокомментировали "Областной газете" в пресс-службе Уральского ГУ Банка России, в соответствии с законодательством организация с отозванной или аннулированной лицензией на осуществление банковских операций должна быть ликвидирована.

"Банк России в течение 15 рабочих дней со дня отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций по закону обязан обратиться в арбитражный суд с требованием о прекращении деятельности кредитной организации", – уточнили изданию. При этом если бы у банка имелись признаки несостоятельности в этом не было бы необходимости.

В Уральского ГУ Банка России отметили, что решение о принудительной ликвидации кредитной организации или её банкротстве примет суд. 

Основная цель при прекращении деятельности кредитной организации – удовлетворение требований кредиторов в максимально возможном размере в сжатый срок.

Напомним, в 20-х числах апреля был назван банк-агент, который выплатит средства вкладчикам "Нейвы". Им стал ПАО Банк "ФК Открытие".

Справка

Банк "Нейва" был зарегистрирован в Екатеринбурге. По величине активов он занимал 188 место в банковской системе Российской Федерации.

Областная газета Свердловской области

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