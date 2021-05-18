Михаил Мишустин назначил нового руководителя Росжелдора

Михаил Мишустин сменил главу Росжелдора. Фото: пресс-служба Правительства РФ.

Руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) стал Игорь Коваль. Распоряжение о его назначении подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как сообщили в пресс-службе Правительства РФ, до назначенияИгоря Коваля на должность, временно исполняющим обязанности руководителя Росжелдора был Александр Иванов. В январе 2021 года Михаил Мишустин назначил замглавы Росжелдора Александра Иванова врио руководителя агентства. Владимир Токарев, ранее занимавший эту должность, освобождён от неё, но при этом был переназначен заместителем министра транспорта, говорится в распоряжении Правительства РФ.

ДОСЬЕ Игорь КОВАЛЬ родился 9 июля 1984 года в Краснодаре. С 2007 по 2009 год работал в управлении по портовым зонам Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами, в том числе в должности начальника отдела работы с резидентами. Затем трудился в Минэкономразвития, где прошёл путь от начальника отдела привлечения и сопровождения инвестиций до директора департамента инвестиционной политики и развития частно-государственного партнёрства. В последние несколько лет работал в различных компаниях на руководящих должностях. Игорь Коваль – кандидат экономических наук, является действительным государственным советником третьего класса.