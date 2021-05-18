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18 мая 2021, 13:15

Михаил Мишустин утвердил нового главу Росавтодора

Росавтодор ведёт учёт автомобильных дорог, а также осуществляет функции по оказанию госуслуг по обеспечению транспортной безопасности.. Фото: Павел Ворожцов

Росавтодор ведёт учёт автомобильных дорог, а также осуществляет функции по оказанию госуслуг по обеспечению транспортной безопасности.. Фото: Павел Ворожцов

На должность руководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодор) утверждён Роман Новиков. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Роман Новиков до нового назначения являлся временно исполняющим обязанности руководителя агентства с февраля 2021 года. Прежний руководитель Росавтодора Андрей Костюк в январе был назначен первым заместителем министра транспорта РФ и освобождён от занимаемой должности.

Роман Новиков Фото: Федеральное дорожное агентство

Досье

Роман Новиков родился 4 сентября 1969 года в Белгороде. Окончил Московское высшее командное училище дорожных и инженерных войск с присвоением квалификации «инженер по строительству автомобильных дорог».

С июня 2001 по июль 2008 года занимал должности начальника производственного отдела и главного инженера в ФГУ «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства» (ФГУ ДСД «Дальний Восток»).

С июля 2008 по июнь 2012 года работал исполнительным директором ЗАО «Асфальт». Позже – с июня 2012 по май 2014 года – возглавлял ФКУ «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства».

С мая 2014 по ноябрь 2014 года являлся первым замначальника ФКУ «Дороги России» Федерального дорожного агентства (ФДА).

С ноября 2014 по сентябрь 2018 года он занимал должности первого замначальника и начальника ФКУ «Управление автомобильных дорог «Тамань» ФДА». С сентября 2018 по сентябрь 2020 года работал замначальника и начальником ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Центральная Россия» ФДА».

В Росавтодор Роман Новиков пришёл в сентябре 2020 года.

Справка:

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) является органом исполнительной власти. Агентство оказывает госуслуги и управляет госимуществом в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. В частности, Росавтодор ведёт учёт автомобильных дорог, а также осуществляет функции по оказанию госуслуг по обеспечению транспортной безопасности.

Областная газета Свердловской области

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