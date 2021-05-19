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Экономика
19 мая 2021, 09:52

Свердловские власти призвали торговые сети удерживать цены на молоко, хлеб и масло

яйца

Сдерживать цены торговые сети будут на молоко, хлеб и масло. Фото: Алексей Кунилов.

Власти Свердловской области ведут переговоры с торговыми сетями. Главный вопрос – цены на продукты.

Как рассказал глава региона Евгений Куйвашев на странице в Instagram, с каждой торговой сетью был составлен "социальный перечень". В среднем в имеющихся списках по 12 основных продуктов, в том числе молоко, хлеб и масло. Цены на них магазины обещают держать. В свою очередь власти будут следить за этим.

"Сейчас договариваемся этот перечень расширить – минимум вдвое", – уточнил губернатор.

Евгений Куйвашев, который накануне оценил ход посевной кампании в регионе, также заявил, что выращенное на уральской земле должно быть всегда доступно для граждан.

"Мы сохраняем все меры поддержки аграриев, и знаю, что они свою стоимость не завышают", – добавил глава региона.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области выразил обеспокоенность ценами на продукцию свердловских производителей. В ходе визита в село Грязновское при посещении магазина он отметил, что ассортимент продукции мог бы быть шире, а цены ниже.

Тогда же глава региона заявил, что профильные министерства проведут переговоры с торговыми сетями, которые завышают цены на производимую на Среднем Урале продукцию.

Областная газета Свердловской области

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