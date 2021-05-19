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19 мая 2021, 18:11

Продавцы товаров для дома, ремонта и сада перестраивают свою работу после пандемии

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Перспективы развития спроса на рынке товаров для ремонта, дома и сада станут центральной темой на форуме "DIY& HOUSEHOLD RETAIL RUSSIA 2021". Мероприятие состоится 27-28 мая в смешанном формате (принять участие в нём можно как онлайн, так и офлайн). К участию приглашаются заинтересованные компании-поставщики из Свердловской области. 

По традиции на полях форума пройдет сессия коммерческих переговоров с такими крупными компаниями как Leroy Merlen, "Все инструменты.ру", Hoff, Сбер Мега Маркет, "Берёзка" и другие. Встречи состоятся как в очном формате, так и на специальной цифровой платформе. 

В рамках деловой программы участники  планируют обсудить, как изменилась структура рынка, как производителям и продавцам повысить эффективность цифровых продаж, какую роль играют бренды в постковидном мире. Среди спикеров  также будут представители крупных торговых сетей и маркетплейсов, работающие в этой сфере. 

"DIY и Household - это одна из немногих отраслей, которые оказались в выгодном положении, несмотря ни на что. Уже летом многие DIY-магазины в крупных городах вышли на докризисный уровень продаж. Деньги, сэкономленные на путешествиях и отпусках, покупатели с удовольствием тратили на обустройство дома. Как следствие, бум ипотек и взлёт продаж товаров для дома и ремонта несомненно позволили DIY ритейлу и производителям в более комфортных условиях заняться перестройкой своего бизнеса", - отмечают организаторы форума. .

Подробнее об условиях участия в форуме можно узнать на его официальном сайте b2bcg.ru/diy2021.

"Областная газета" выступает региональным информационным партнёром мероприятия.

Областная газета Свердловской области

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