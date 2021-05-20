Делегация из Узбекистана посетит места трудовой деятельности граждан республики на Урале

Мехриддин Хайриддинов готов развивать и приумножать контакты со Средним Уралом. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с советником премьер-министра Узбекистана Мехриддином Хайриддиновым и Послом этой страны в России Ботиржоном Асадовым. Они обсудили развитие сотрудничества в экономике, образовании и в сфере трудовой миграции.

Участники встречи отметили стабильное развитие контактов между республикой и Средним Уралом, наличие конструктивного делового диалога на официальном и деловом уровнях.

Говоря о глубоком взаимном интересе между сторонами, Евгений Куйвашев отметил растущий товарооборот. «Только по итогам Большой промышленной недели в Узбекистане на финальном этапе согласований находятся 13 экспортных контрактов на общую сумму более 130 млн долларов США. Кроме этого, в регионе созданы условия для формирования системы безопасной, упорядоченной и легальной трудовой миграции», – сказал Евгений Куйвашев.

В ответном слове Мехриддин Хайриддинов поблагодарил за тёплый приём и выразил уверенность, что в дальнейшем Узбекистан приложит все усилия, чтобы контакты развивались и приумножались.

В программе делегации Узбекистана: встречи на площадке Уральской Торгово-промышленной палаты, лекция Посла в Уральском федеральном университете, посещение мест трудовой деятельности граждан республики. Завершит визит поездка в Невьянск для посещения памятника трудармейцам из Средней Азии, работавшим на заводе в годы Великой Отечественной войны, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Как писала «Областная газета», ранее по итогам поездки в Узбекистан на промышленную выставку министр международных и внешнеэкономических связей Среднего Урала Василий Козлов рассказал, что в ходе визита руководители свердловских предприятий провели порядка 400 встреч с иностранными партнёрами. «Считаю, что выставка в Узбекистане ещё раз показала огромный взаимный интерес сторон к сотрудничеству и эффективность системных мер господдержки экспортёров», – подчеркнул министр.