На Среднем Урале впервые с июня 2020 года замедлилась инфляция

В апреле средняя инфляция в регионах УрФО составила 4,9%. Фото: Алексей Кунилов

Темпы инфляции в Свердловской области замедлились впервые с июня 2020 года. В апреле 2021 года она составила 5,3%.

Как отметили в пресс-службе Уральского главного управления Центробанка РФ, для замедления роста цен на многие товары и услуги есть несколько причин. Прежде всего, на рост темпов инфляции в конце прошлого - начале этого года повлияла пандемия коронавирусной инфекции.

Из-за ограничительных мер на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки начались перебои в поставках как импортной так и отечественной продукции. Из-за возникшего дефицита возник повышенный спрос на ряд продуктов питания (лимоны, чеснок, крупы, подсолнечное масло, сахар и др.), медикаменты, бытовую технику и электронику. Сейчас спрос в основном стабилизировался, поставки налажены. В результате цены растут не так быстро, как год назад.

Другим фактором, оказавшим влияние на стабилизацию цен, стало формирование в Свердловской области особого продовольственного рынка. Как пояснил экономист Уральского ГУ Банка России Сергей Иванов, поскольку в региональной торговой сети существует высокая конкуренция, покупатели предпочитают посещать магазины, которые не повышают цены.

«В итоге принятые правительством страны меры по ограничению роста стоимости сахара и подсолнечного масла, а также соглашения с производителями мяса птицы о сдерживании роста цен в регионе работают более эффективно, чем в среднем по стране. Благодаря этому продовольственная инфляция на Среднем Урале оказалась ниже российской», – пояснил эксперт.

Факт Темп роста цен на продукты, в первую очередь, на все фрукты, макароны и рис в Свердловской области замедлился. Так, если в марте прирост цен на фрукты и овощи составлял 10%, то в апреле – всего 2%. А по некоторым позициям (например, апельсины и лимоны) цены оказались даже ниже, чем год назад.

Снижение темпов инфляции также обусловлено снижением спроса на транзитные перелёты через Свердловскую область. В результате цены на авиабилеты после их сильного роста в предыдущие два месяца стали снижаться.

Впрочем, определённые непродовольственные товары на Среднем Урале продолжают дорожать. В первую очередь это касается строительных материалов и мебели. По словам Сергея Иванова, с одной стороны, это связано с ростом цен на древесину и фурнитуру, а с другой – с высокими темпами строительства жилья в регионе. «Для обустройства приобретённых квартир и домов люди в первую очередь покупают кухонные гарнитуры, шкафы-купе и мягкую мебель. У производителей по-прежнему много заказов, и это толкает цены вверх», – уточнил он.

В целом по Уральскому федеральному округу инфляция в апреле составила 4,9%. Сильнее всего она снизилась на Ямале и в Свердловской области.

Как писала «Областная газета», годовая инфляция в марте в России ускорилась до 5,8%. В феврале она составляла 5,67%, в январе - 5,2%. В Свердловской области в марте инфляция составляла 5,9%.