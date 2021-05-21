Россия призвала ЕАЭС оперативно координировать сдерживание цен на продукты

Владимир Путин предложил сдерживать цены на продукты силами стран-членов ЕАЭС. Фото: Алексей Кунилов.

Россия ждёт от стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) оперативной координации в сфере стабилизации цен на социально значимые товары. Соответствующие меры следует принимать по аналогии с недавним решением о сдерживании роста цен на сахар за счёт временного обнуления импортных пошлин.

С таким предложением в ходе очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) сегодня выступил Президент России Владимир Путин.

«Не так давно Евразийская комиссия приняла конкретное решение, направленное на консолидацию ценовой политики государств ЕврАзЭС на рынке сахара. Столь же оперативно следует предпринимать меры и по другим видам продукции, когда это потребуется», - заявил глава государства, обращаясь к участникам заседания.

Во встрече также участвовали исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, президенты Белоруссии, Казахстана и Киргизии (Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров соответственно), а также почётный председатель Высшего Евразийского экономического совета Нурсултан Назарбаев. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, в конце марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока действия соглашения о стабилизации цен на сахар и масло в стране. Договорённость в отношении стоимости сахара-песка на территории России продлили до 1 июня, а стоимости масла - до 1 октября.

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