Новый замглавы Екатеринбурга стал самым богатым чиновником горадминистрации

Вице-мэры Екатеринбурга за 2020 год заработали от 1,4 до 10,5 млн рублей. Фото: Павел Ворожцов.

Самым богатым чиновником администрации Екатеринбурга по итогам 2020 года стал новый вице-мэр Рустам Галямов. Его доход составил почти 10,5 млн рублей.

Также он является владельцем легковых автомобилей BMW X5M Competition и "ВАЗ-212901". В его пользовании значатся – земельный участок площадью 1 526 "квадратов", жилой дом (357,5 кв. метров) и квартира (141,5 кв. метров). Это следует из деклараций, опубликованной на сайте мэрии. Уточняется, что у жены Рустама Галямова в собственности находятся земельные участки, гаражи, дом, квартира и другая недвижимость. Её годовой доход за 2020 год составил почти 13,8 млн рублей.

Кстати, сведений о доходах главы города Алексея Орлова в опубликованном документе не оказалось. Ждём соответствующей информации позже.

Возвращаясь к вице-мэрам – первый замглавы Игорь Сутягин за минувший год заработал 2,5 млн рублей. У других замов Алексея Орлова доходы составили: 3,2 млн рублей – у Алексея Бубнова, 2,9 млн рублей – у Владимира Гейко, 2,8 млн – у Андрея Корюкова, 2,8 млн рублей – у Дмитрия Ноженко, 1,4 млн рублей – у Сергея Плахотина, 2,3 млн рублей – у Екатерины Сибирцевой, 1,9 млн рублей – у Марины Фадеевой.

Что касается остальных чиновников, по 6,5 млн рублей заработали начальник Управления культуры Илья Марков и начальник финансово-бухгалтерского управления Ирина Ильичева.

О том, кто стал самым богатым в прошлый раз смотрите здесь.

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