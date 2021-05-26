Свердловский минздрав опубликовал зарплаты главврачей

Меньше миллиона рублей заработали только 2 руководителя. Фото: Павел Ворожцов

Минздрав Свердловской области в рамках работы по противодействию коррупции опубликовал данные о доходах главврачей за 2020 год. В список вошли 133 руководителя.

По опубликованным данным, самый большой доход за 2020 год задекларировал директор аптечной сети ГБУ "Фармация". Андрей Герстнер задокументировал 17,94 млн рублей. Доход его супруги составил 200 тыс. рублей. У них на двоих в имуществе числятся три квартиры и два автомобиля: Mitsubishi Pajero и Kia Picanto.

На 5 млн меньше задекларировал директор "Центра специализированных видов медицинской помощи "Уральский институт травматологии и ортопедии имени Чаклина" Игорь Шлыков. В документах числится сумма в 12,67 млн рублей. На него оформлены две машины: Audi Q7 и Cadillac Escalade. Его супруга задекларировала доход в 12,5 тыс.рублей. В её собственности находятся три земельных участка, три жилых дома и две квартиры, одна из которых - в Болгарии. Общая площадь имущества составляет 6 184,3 кв.м.

Третьим по уровню дохода стал начальник "Областного медицинского центра мобилизационных резервов "Резерв" Геннадий Балабанов с суммой в 6,47 млн рублей. В его собственности числятся два земельных участка общей площадью 2 815 кв.м., два гаража и автомобили Hyundai i30 и Hyundai Santa Fe. Супруга задекларировала 166 тыс. рублей, два земельных участка, два жилых дома и квартиру. Площадь недвижимости составляет 3 343,5 кв.м.

Четвёртым стал главный врач "ГБ № 1 города Нижний Тагил" Александр Павловских, задокументировавший доход в 5,39 млн рублей. Пятую строчку занял директор "ОСЦМР "Санаторий Обуховский" с суммой в 5,25 млн рублей.

В десятку вошли также главврач "Краснотурьинской городская больницы" Андрей Мальков (4,83 млн), главврач "Свердловского областного онкологического диспансера" Владимир Елишев (4,63 млн), начальник "Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн" Олег Забродин (4,32 млн), и.о. главного врача "Областной детской клинической больницы" Олег Аверьянов (4,21 млн) и главврач "Верхнепышминской центральной городской больницы имени Бородина" Вячеслав Денисов (3,76 млн).

Из 133 руководителей доход меньше 1 млн рублей указали только два руководителя: главврач "Белоярской ЦРБ" Иван Стельмах (702,5 тыс.) и и.о. главного врача "Красноуральской стоматологической поликлиники" Наталья Беляева (609 тыс.)

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