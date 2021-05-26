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Экономика
26 мая 2021, 15:22

Четыре уральца могут принять участие в отборе изображения Екатеринбурга для пятитысячной купюры

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов предложил включить в экспертную группу по отбору изображений города для новой пятитысячной купюры четырёх уральцев. Как ранее писала "Облгазета", изначально экспертов из Екатеринбурга в списке не было. 

Как рассказал "Облгазете" пресс-секретарь главы города Вадим Чернопенев, Алексей Орлов обратился в Банк России с просьбой включить в комиссию директора Музея истории Екатеринбурга Сергея Каменского, профессора Уральского государственного архитектурно-художественного университета Владимира Блинова, архитектораМихаила Вяткина и историка Дмитрия Редина. 

В Уральском главном управлении Банка России "Облгазете" подтвердили, что переговоры по поводу экспертов из Екатеринбурга, которые примут участие в работе по подбору символов для новой банкноты, действительно ведутся. 

Областная газета Свердловской области

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