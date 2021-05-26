Четыре уральца могут принять участие в отборе изображения Екатеринбурга для пятитысячной купюры

Фото: Павел Ворожцов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов предложил включить в экспертную группу по отбору изображений города для новой пятитысячной купюры четырёх уральцев. Как ранее писала "Облгазета", изначально экспертов из Екатеринбурга в списке не было.

Как рассказал "Облгазете" пресс-секретарь главы города Вадим Чернопенев, Алексей Орлов обратился в Банк России с просьбой включить в комиссию директора Музея истории Екатеринбурга Сергея Каменского, профессора Уральского государственного архитектурно-художественного университета Владимира Блинова, архитектораМихаила Вяткина и историка Дмитрия Редина.

В Уральском главном управлении Банка России "Облгазете" подтвердили, что переговоры по поводу экспертов из Екатеринбурга, которые примут участие в работе по подбору символов для новой банкноты, действительно ведутся.