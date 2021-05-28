С начала года свердловские предприятия выпустили облигации на 7,2 миллиарда рублей

За весь 2020 год предприятия выпустили облигаций только на 5,7 миллиарда рублей. Фото: Алексей Кунилов

Ускоренный рост экономики в Свердловской области спровоцировал развитие рынка облигаций. В 2020 году предприятия выпустили облигаций на 5,7 млрд рублей, а в 2021 году – уже на 7,2 млрд рублей.

Как отметил первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский, за счёт облигаций предприятия привлекают инвестиции, в том числе, частных лиц, в такие сферы как энергетика, строительство, ЖКХ.

По словам Александра Высокинского, рынок облигационных инструментов как альтернатива рынку банковских продуктов в Свердловской области развивается успешно. Он отметил, что за последние три года на Среднем Урале было выпущено облигаций на 31 млрд рублей. «Предприятия активно привлекают облигационные займы для решения задач инвестиционного характера, модернизации производства, ввода в эксплуатацию новых объектов», – сказал первый заместитель главы региона.

Он отметил, что в структуре эмитентов по объёму выпуска облигаций лидируют предприятия реального сектора экономики. Так, на долю строительства и девелопмента, энергетики, торговли и сферы услуг приходится более 70% выпущенных облигаций. На сегодняшний день в обращении находятся бумаги 13 свердловских предприятий, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Анализ, проведённый в 2020 году Уральским ГУ Банка России с министерством инвестиций и развития Свердловской области, показал, что на муниципальном уровне реализуются достаточно капиталоёмкие проекты. В результате из них было отобрано 28, которые потенциально могут быть профинансированы за счёт выпуска облигаций.

Крупнейшими эмитентами облигаций Свердловской области являются МРСК Урала – 13,6 млрд рублей, Уральский оптико-механический завод и Энел – по 5 млрд рублей.

Как писала «Областная газета», в середине мая Свердловский минфин начал отбор организаций, которые должны будут разместить государственные облигации. За их работу область готова заплатить до 30 млн рублей. Приказ с требованиями для кандидатов опубликован на сайте ведомства. Всего за 2021 год область планирует выпустить облигации на сумму 20 млрд рублей под 5,82% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: 50% гасится в дату выплаты 8-го купона. Купоны квартальные.