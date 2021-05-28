Итальянскую делегацию на ИННОПРОМе в Екатеринбурге возглавит глава минэкономразвития

Италия выступает страной-партнёром ИННОПРОМа-2021. Фото: Павел Ворожцов

Министр экономического развития Италии Джанкарло Джорджетти возглавит делегацию от своей страны на международной промышленной выставке ИННОПРОМ. Она пройдёт в Екатеринбурге с 5 по 8 июля.

"Думаю, что в рамках этого визита будет возможно обсудить проблематику двустороннего экономического сотрудничества и сроки проведения сессии комиссии по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству", - передаёт ТАСС слова посла РФ в Италии Сергея Разова.

Италия выступает страной-партнёром мероприятия. В марте столицу Урала посещал Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики в РФ Паскуале Терраччано. "Областная газета" вручила ему свой свежий номер, в котором вышло с интервью с ним.

Окончательный список стран-участниц ИННОПРОМа-2021 ещё формируется, в проработке находится много контактов. Уже известно, что на выставке будут представлены стенды делегаций из Германии, Венгрии и Белоруссии. Делегацию Венгрии возглавит глава МИД страны Петер Сийярто. О желании принять участие в международном мероприятии в Екатеринбурге также заявил Узбекистан. По информации Торгового представительства России в Болгарии, делегация из этой страны тоже готовится к участию в выставке.

Напомним, что в прошлом году промышленная выставка была отменена из-за пандемии коронавируса. Однак Италия всё равно пожелала остаться страной-партнёром.