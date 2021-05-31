Кабмин скорректировал правила определения инвестпроектов регионов для их поддержки

Власти смогут одновременно направлять средства на развитие экономики и снижать долговую нагрузку. Фото: пресс-служба Правительства РФ

Правительство РФ расширило перечень отраслей и проектов, на реализацию которых регионы имеют право направлять высвобождаемые в результате реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам средства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как сообщили в пресс-службе кабмина, решение послужит для дальнейшего стимулирования инвестиционной активности в регионах. В рамках данного механизма они могут одновременно направлять средства на развитие экономики и снижать свою долговую нагрузку.

Регионы получили возможность продлить период погашения реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам. Теперь территории могут направлять высвобождаемые средства на создание или реконструкцию объектов, которые необходимы для запуска новых инвестпроектов в значимых отраслях, таких как сельское хозяйство, дорожное и жилищное строительство, туризм. Новое постановление расширяет перечень таких направлений. Теперь в перечень также включены такие сферы, как транспорт общего пользования, строительство аэропортовой инфраструктуры, обеспечение электрической энергией, газом и паром.

Средства позволено вкладывать, в том числе в инфраструктуру индустриальных (промышленных) парков и технопарков, особых экономических зон, территорий опережающего развития, инновационных научно-технологических центров. Важным является и то, что деньги можно направлять не только на создание и реконструкцию объектов, но и на их модернизацию.

Отмечается, что стоимость нового инвестпроекта должна превышать 50 млн рублей. Кроме того, при отборе будет учитываться соотношение объёма частных инвестиций и бюджетных средств, направляемых на реализацию проекта. Одним из условий также является наличие соглашения о намерениях, заключённого между руководством региона и потенциальным инвестором. В нём должны быть зафиксированы данные о планируемом объёме инвестиций, количестве создаваемых рабочих мест, которые необходимы для реализации инвестпроекта.

Напомним, что поддержке регионов была посвящена значительная часть отчёта Михаила Мишустина в Госдуме 12 мая. Среди основных направлений предстоящей работы он назвал реализацию комплекса мер, озвученных Президентом России в послании Федеральному собранию. В их числе – реструктуризация бюджетных кредитов, замещение коммерческих займов бюджетными, предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов, а кроме того, выпуск инфраструктурных облигаций.