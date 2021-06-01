Российский госдолг приближается к 20 трлн рублей

Госдолг России в первом квартале 2021 года увеличился на 3,9%. Фото: Алексей Кунилов

Государственный долг России за первый квартал текущего года вырос на 741,29 млрд рублей, или на 3,9%. В результате он достиг 19,68 трлн рублей, или 17% прогнозируемого объёма внутреннего валового продукта (ВВП).

Из оперативного доклада Счётной палаты (СП) следует, что объём внутреннего долга вырос на 683 млрд рублей (на 4,6%), достигнув 15,4 трлн рублей. В итоге он достиг 84,3% верхнего предела внутреннего госдолга (18,3 трлн рублей). Таким образом, его доля в общем объёме госдолга увеличилась с 77,9 до 78,4%.

При этом внешний долг страны в долларовом эквиваленте снизился на $598,3 млн (на 1,1%). По данным на 1 апреля, он составил $56,1 млрд (77,9%) верхнего предела, который составляет $72 млрд. Рублёвый же долг увеличился на 1,4% (58,28 млрд рублей), достигнув 4,2 трлн рублей.

Отметим, что, по данным на 1 апреля 2020 года, общий госдолг России составлял 14,5 трлн рублей, из которых 4,2 трлн приходились на внешний, а 10,3 трлн — на внутренний. В 2019 году этот показатель был на уровне 12,8 трлн, где 9,49 трлн составлял внутренний долг, а 3,3 трлн — внешний.

Как писала «Областная газета», в феврале СП сообщала, что за прошлый год госдолг России вырос на 39,9%, достигнув 18,99 трлн рублей. Внутренний долг за это время вырос на 4,6 трлн рублей, до 14,79 трлн рублей, внешний — на $1,9 млрд, до $56,8 млрд.

Напомним, что по состоянию на февраль 2021 года, госдолг Свердловской области достиг отметки в 120 млрд 900 млн рублей. Это больше общей суммы госдолга Москвы и Санкт-Петербурга почти на 6 млрд рублей.