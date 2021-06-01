Стенд Свердловской области на ИННОПРОМ-2021 займёт больше 1000 квадратных метров

Стенд будет представлять не только Свердловскую область, но и Екатеринбург. Фото: Алексей Кунилов

Свердловская область продолжает подготовку к международной выставке ИННОПРОМ-2021. Стенд нашего региона займёт площадь более 1000 кв.м.

По сравнению с 2019 годом, размер стенда увеличился на 32%. Площадку разместят в павильоне №3, где будет также представлена экспозиция Италии - страны-партнёра.

На стенде Свердловской области и Екатеринбурга отобразят несколько тем: гибкая производственная система и технологии, адаптивный продукт.

"Экспозиция представляет собой единое пространство с разделением на тематические зоны: welcome-зона "Уральский дом" площадью 260 квадратных метров и имиджевая экспозиция региона на площади 800 квадратных метров", – передают в департаменте информполитики региона слова министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой.

Напомним, выставка ИННОПРОМ-2021 пройдёт в выставочном центре "Екатеринбург-ЭКСПО" с 5 по 8 июля. Своё участие уже подтвердили делегации Венгрии и Германии. Также планируется присутствие Бельгии, Белоруссии, Узбекистана, Японии и регионов России. Делегацию Италию будет возглавлять министр экономического развития Италии Джанкарло Джорджетти.