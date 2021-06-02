Уровень безработицы в Свердловской области приближается к доковидным показателям

Уровень безработицы почти вернулся до уровня, который был до пандемии коронавируса. Фото: Галина Соловьёва.

В I квартале 2021 года в Свердловской области зарегистрировали 101,7 тыс. безработных граждан. Это на 0,3% выше, чем в доковидные времена.

По данным Свердловскстата, уровень безработицы на Среднем Урале за I квартал 2021 годасоставил 4,8%. Это немного выше, чем в тот же период 2020, когда ещё не было пандемии коронавируса. Тогда этот показатель составлял 4,5%. При этом по наблюдениям за динамикой уровня в 2020 году можно сделать вывод, что сейчас он существенно ниже: во II квартале прошлого года показатель достигал 6,8%, в III - составил 6,2%, в IV - 5,6%.

Численность рабочей силы в Свердловской области в I квартале 2021 года составила 2 млн 140 тыс. человек. Занятыми числится 2 млн 038 тыс. свердловчан. Численность трудоустроенных уральцев за год увеличилась на 41,8 тыс.

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