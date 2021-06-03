VIP-участие в Иннопроме в 10 раз дешевле, чем стандартный пакет на ПМЭФ

Фото: Владимир Мартьянов

Вчера начал работу Петербургский международный экономический форум. Участие в нём в этом году - удовольствие недешёвое. Согласно данным на официальном сайте форума, пакет "Стандарт" (который предполагает участие во всех мероприятиях деловой программы без возможности посещения пленарного заседания) обойдётся в 840 тысяч рублей.

Участникам форума также предлагалось оформить пакет "Премиум", который даёт возможность участия во всех мероприятиях деловой программы кроме тех, на которые пускают по специальному приглашению. Стоимость пакета "Премиум" - 960 тысяч рублей.

Любопытно, что стоимость участия в ИННОПРОМе - в разы дешевле. Например, в этом году за VIP-пакет, который обычно приобретается для глав иностранных делегаций, послов, министров и глав регионов, придётся отдать 85 тысяч рублей. Это почти в 10 раз меньше, чем стоимость обычного участия на ПМЭФ-2021. Стоимость билета для обычных посетителей выставки - 350 рублей.

Отметим, в этом году участие в Петербургском форуме невозможно без отрицательного результата ПЦР-теста, который необходимо пройти в одном из специализированных центров форума. Будет ли введена аналогичная мера на ИННОПРОМе - пока неизвестно.