Общепит вернул себе докризисные выручки, но работников ему всё ещё не хватает

В Екатеринбурге сейчас требуется около 170 официантов. Максимальная зарплата, которую им предлагают работодатели, – 30,6 тысячи рублей. Фото: Павел Ворожцов

Предприятия общественного питания на Среднем Урале постепенно начинают восстанавливаться от последствий пандемии. Рестораторы заявляют о возвращении выручки к докризисным показателям и даже открывают новые заведения. Но так было не всегда.

В прошедшем 2020 году оборот заведений общепита в Свердловской области снизился на более чем 30 процентов. Падение показателя было более заметным, чем во многих других российских регионах. В целом по стране снижение показателя составило порядка 18 процентов.

По словам заместителя директора Института экономики УрО РАН, доктора экономических наук Виктории Акбердиной, общепит оказался в числе тех отраслей, которые поддерживались в большей степени региональными властями. Поэтому снижение было меньше в тех субъектах Федерации, где меры поддержки были более значительными.

– Чтобы сократить издержки, рестораторам пришлось уменьшать площади заведений, пересматривать свой формат, сокращать меню, ускорять процесс приготовления блюд (в том числе за счёт использования полуфабрикатов), заменять дорогую посуду на аналоги подешевле, – рассказывает директор по развитию Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Яна Старовойтова.

Благодаря предпринятым действиям обороты предприятий начали выходить на докризисный уровень. Согласно данным Свердловскстата, в апреле этого года суммарная выручка заведений составила 4 млрд 51 млн рублей. Это максимальный показатель начиная с апреля 2020-го. О том, что ситуация налаживается, говорит не только статистика – это подтверждают и сами владельцы заведений.

– В целом всё хорошо. Я и по своим заведениям сужу, и у коллег ощущается позитивный настрой. Открываются новые точки, – рассказал «Областной газете» ресторатор, представитель баров «Огонёк» и «Alibi» Евгений Кексин. – В мае мы зафиксировали рост выручки к уровню прошлогоднего мая примерно на 90 процентов. По сравнению с тем же месяцем докризисного 2019 года обороты тоже увеличились. Это произошло в основном за счёт того, что нам пришлось поднять цены на многие продукты и алкоголь.

Как отмечает Евгений Кексин, восстановлению оборотов закусочных, кафе и ресторанов способствовало также закрытие многих популярных туристических направлений. Из-за этого граждане вынуждены оставаться в городе и обращаться к уже привычному для себя досугу – посещению заведений общепита.

И всё же кое-какие последствия пандемии рестораторы продолжают ощущать на себе. Одной из ключевых проблем отрасли продолжает оставаться нехватка кадров. Повара, мойщики посуды и официанты сегодня входят в топ-40 самых востребованных рабочих профессий в уральской столице (рейтинг составлен Екатеринбургским центром занятости). Работодателям требуется в общей сложности почти 800 таких работников.

Евгений Кексин объясняет: так произошло потому, что во время локдауна многие работники общепита решили насовсем уйти из отрасли.

Это заставило остальных сотрудников стать «универсальными солдатами». Как говорит Яна Старовойтова, барменам и поварам теперь порой приходится выполнять работу официантов.

По данным комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга, на начало 2021 года в городе насчитывалось почти 1800 кафе, закусочных и ресторанов. За 2020 год закрылись 222 предприятия общепита. Кроме того, несмотря на пандемию, в уральской столице появилось 195 новых заведений. В основном это новые предприятия, а не филиалы уже существующих сетей.

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