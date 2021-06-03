Банк России раскритиковал госрегулирование цен

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявила, что административное регулирование цен может негативно сказаться на инфляционных ожиданиях.

– Административное регулирование цен в рыночной экономике – вариант экстренного реагирования. Эффект может быть неоднозначен. Люди, понимая, что цены отрегулированы, могут ещё больше ожидать, что после сворачивания таких мер цены вырастут. Поэтому не факт, что это позитивно влияет на инфляционные ожидания, – заявила она.

Напомним, с конца 2020 года в России действует комплекс мер для сдерживания роста цен на сахар и подсолнечное масло отечественного производства.