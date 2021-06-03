Минфин РФ избавится от долларовых активов в Фонде национального благосостояния

Доллары в ФНБ заменят на вложения в евро, золото и китайский юань. Фото: Галина Соловьёва

Российский Минфин принял решение о существенном изменении структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ). Долларовые активы в составе ФНБ будут обнулены.

Как рассказал на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов, соответствующее решение было принято возглавляемым им ведомством и Центробанком.

«Если сегодня у нас по структуре порядка 35 процентов вложений ФНБ в доллары и 35 процентов в евро, то приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью», — приводит его слова РИА «Новости».

Доллары предполагается заменить вложениями в евро, золото и юань. Эти активы будут увеличены на пять процентов. В итоге доля евро в ФНБ составит 40 процентов, юаня — 30, золота — 20, а британского фунта и японской иены — по пять.

Напомним, в феврале валютная структура средств ФНБ уже подверглась изменениям. В частности, в неё включили юань (15%) и иену (5%), а доли доллара и евро сократили с 45 до 35 процентов. Это позволило повысить доходность и диверсифицировать инвестиционные риски.

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что процесс дедолларизации носит в России постоянный характер и «сейчас уже виден невооруженным глазом». По его словам, этот процесс имеет место не только в России, но и во многих странах мира, которые «начали испытывать обеспокоенность в связи с надежностью основной резервной валюты».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь поддержал решение об изменении структуры ФНБ. «Правильно поддержать это решение. В условиях, когда в угоду политической конъюнктуре вводятся экономические санкции, доллар может использоваться как инструмент шантажа и давления. Такое было неоднократно. Например, в ситуации с Ираном. Уход нашей страны от долларовой зависимости — это последовательный шаг, укрепляющий финансово-экономический суверенитет России», - написал он в Telegram.