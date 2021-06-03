Дефицит бюджета Екатеринбурга увеличат до 3 миллиардов рублей

Екатеринбург увеличивает доходы, но бюджет города останется дефицитным. Фото: Павел Ворожцов

Комиссия по бюджету Екатеринбургской городской думы рассмотрела изменения в главный финансовый документ столицы Урала. Доходы бюджета 2021 года вырастут, но и расходы увеличатся.

В ходе 52-го заседания постоянной комиссии по бюджету и экономической политике гордумы с докладом о бюджете столицы Урала на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов выступила начальник департамента финансов администрации Екатеринбурга Анна Турунцева.

Она сообщила, что объём доходов бюджета 2021 года предлагается увеличить до 50 млрд 375 млн рублей (на 3 млрд 209 млн рублей), а расходов – до 53 млрд 370 млн рублей (на 4 млрд 549 млн рублей). Таким образом, бюджет столицы Урала остаётся дефицитным. Как отметили в пресс-службе гордумы Екатеринбурга, при этом главный финансовый документ города сохранит социальную направленность: расходы на эту сферу превысят 64 %.

Отметим, что в обновлённом бюджете будут увеличены расходы и на раздел «Национальная экономика» с 9 млрд 632 млн рублей (19,7% от общего объёма расходов бюджета города) до 11 млрд 812 млн рублей (22,1%). По словам Анны Турунцевой, расходы на раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» планируется увеличить с 2 млрд 766 млн рублей до 3 млрд 118 млн рублей, а на «Охрану окружающей среды» – со 119 млн рублей до 268 млн рублей.

Она также сообщила, что на раздел «Образование» предлагается направить на 1 млрд 235 млн рублей больше. Дополнительные средства пойдут на строительство детсадов в Академическом и Солнечном, организацию бесплатного горячего питания в учебных заведениях, денежное вознаграждение педагогам за классное руководство.

Расходы на раздел «Физическая культура и спорт» предложили увеличить на 369 млн рублей. Деньги направят в том числе на проведение капремонта бассейнов в спортивно-оздоровительном комплексе «Калининец» и в СК «Юность», а также на ремонт и оснащение спортплощадок по проекту «Спорт в каждый двор».

Депутаты проголосовали за увеличения доходной и расходной частей бюджета. Окончательное решение будет принято на заседании гордумы.