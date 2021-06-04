Евгений Куйвашев договорился с "Магнитом" о продаже местных продуктов по доступным ценам

Евгений Куйвашев провёл переговоры на Петербургском международном экономическом форуме. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области торговая сеть "Магнит" будет продавать больше продуктов местных производителей и по доступным ценам. Об этом договорились глава региона Евгений Куйвашев и президент компании Ян Дюннинг.

Переговоры прошли 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил департамент информполитики Свердловской области.

Ранее глава Среднего Урала уже вёл переговоры о сдерживании цены на продукты с торговыми сетями, потому что уральцы обеспокоены их стоимостью.

"Предложение к "Магниту", как и ко всем торговым сетям, с которыми мы ещё в мае начали переговоры, – расширить перечень социально значимых товаров. Многие семьи продолжают испытывать финансовые трудности из-за экономических последствий пандемии. Эти меры направлены прежде всего на то, чтобы им помочь", – сказал Евгений Куйвашев.

Он уточнил, что 160 свердловских предприятий реализуют свои товары через "Магнит". Доля местных поставщиков 23%. Как заверил губернатор, уральские предприятия имеют возможность и желание поставлять больше продукции.

Евгений Куйвашев предложил создать рабочую группу, которая на постоянной основе будет отслеживать цены на самые необходимые продукты. Ян Дюннинг эту инициативу поддержал и попросил составить список тех уральских производителей, которые ещё не представлены в магазинах "Магнит".

"Магнит" всегда нацелен на работу с местными поставщиками. У нас есть специальная группа внутри компании, которая развивает это направление, проделывает большую работу с местными поставщиками. Могу сказать, что нет лимитов в этой сфере. Считаю, что особого внимания заслуживает молочное животноводство и работа с фермерами", — сказал президент торговой компании.

Евгений Куйвашев заверил Яна Дюннинга, что Свердловской области готова сотрудничать дальше и совместно решать вопросы логистики, а также развивать другие направления.