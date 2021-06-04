Свердловская область оказалась на 15-й строчке инвестрейтинга регионов России

Благодаря достигнутым договорённостям Екатеринбург в течение ближайших 15–20 лет можетвырасти почти на четверть. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Вчера на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) представили результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Свердловская область расположилась в нём на 15-й строчке.

Рейтинг Агентства стратегических инициатив (АСИ) оценивает действия региональных властей по улучшению условий для ведения бизнеса. Он составляется на основании 44 показателей, отражающих качество государственных услуг для предпринимателей, эффективность инструментов защиты инвестиционной среды, наличие необходимой инфраструктуры и уровень развития малого предпринимательства. Показатели оцениваются экспертами и самими бизнесменами.

– За прошедшие рейтинговые периоды регионом под руководством губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева закрыты все белые пятна в нормативной сфере, устранены административные барьеры и тиражированы лучшие практики, – прокомментировала результаты рейтинга министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, по результатам инвестрейтинга за последний год на Среднем Урале выросла удовлетворённость предпринимателей мерами господдержки, объектами инвестиционной инфраструктуры. Бизнес-сообщество более высоко оценивает работу действующего при губернаторе совета по вопросам развития инвестиционного климата в регионе. Кроме того, в области выросло количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в пересчёте на тысячу человек.

Лидером рейтинга, как и годом ранее, стала Москва. Также в пятёрку регионов с наиболее благоприятным инвестклиматом вошли Республика Татарстан, Тюменская и Тульская области и Республика Башкортостан.

Национальный инвестиционный рейтинг впервые был составлен в 2014 году, но тогда оценка была дана только 21 региону страны. Повсеместная оценка инвестклимата начала осуществляться с 2016 года. Свой лучший результат Свердловская область продемонстрировала в 2018 году, заняв 20-е место.

При этом сравнивать прошлогодние позиции региона в рейтинге с текущей некорректно, так как в этом году изменился формат представления итогов. По словам генерального директора АСИ Светланы Чупшевой, результаты некоторых субъектов РФ незначительно отличаются друг от друга, поэтому их было решено разместить на одну позицию. Так, первые 12 мест списка заняли сразу 33 региона, три из них входят в Уральский федеральный округ. Кроме Тюменской области, это Ханты-Мансийский автономный округ (шестое место) и Челябинская область (девятое).

В тему В рамках ПМЭФ-2021 губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал ряд соглашений. В частности, глава региона договорился с председателем совета директоров группы компаний «Ренова» Виктором Вексельбергом и президентом группы компаний КОРТРОС Вениамином Голубицким о создании в Екатеринбурге ещё одного жилого района. – Мы ведём переговоры по комплексному освоению территории, примыкающей к Академическому с восточной и юго-восточной сторон. Здесь в перспективе появится новый район, второй Академический, в котором, по нашим ожиданиям, будут жить более 290 тысяч человек. Он будет обеспечен современными дорогами, новейшей коммунальной инфраструктурой, детскими садами, школами, поликлиниками для детей и взрослых, новыми рабочими местами, – цитирует Евгения Куйвашева департамент информполитики области.

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Первые 12 мест рейтинга заняли сразу 33 региона России. Свердловской области среди них нет. Фото: скриншот трансляции презентации результатов рейтинга