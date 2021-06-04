Владимир Путин назвал факторы для перезапуска экономики

Президент РФ считает, что в России бизнесу нужно обеспечить комфортные предсказуемые режимы. Фото: пресс-служба Кремля

Эффективным инструментом борьбы с последствиями экономических потрясений является активизация инвестиционной деятельности. Об этом на открытии пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил Президент России Владимир Путин.

По его словам, повышение доходов людей, системное снижение безработицы и рост общего благополучия граждан напрямую сопряжены с развитием экономики страны и инвестиционных проектов.

«Перезапуск экономики после серьёзных экономических потрясений всегда был связан с наращиванием инвестиций. К 2024 году в каждом регионе России нужно обеспечить для бизнеса, для запуска новых проектов прозрачные, предсказуемые, комфортные режимы. Каждый регион должен определиться с приоритетными направлениями для развития. Эта информация должна быть открыта», - подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин также отметил, что регионы России, несмотря на сложные условия во время пандемии, не прерывали работу в данном направлении и улучшали деловой климат в стране.