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4 июня 2021, 18:21

За год объём ввозимых на Урал овощей и фруктов удвоился

таможенники

На Урал ввезли свежей плодоовощной продукции на 12 млн долларов. Фото: УРальское таможенное управление

Уральские таможенники зафиксировали почти двукратный рост объёма импортируемых овощей и фруктов. С начала года уральские предприниматели ввезли порядка 14,5 тысячи тонн свежей плодоовощной продукции на 12 млн долларов.

Как сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления, каждая вторая поставка прибывает из Узбекистана транзитом через Казахстан. Кроме того, таможенники оформляют десятки тонн свежих овощей и фруктов, которые были выращены в Китае, Иране, Азербайджане, Молдавии, Сербии, Турции, Нидерландах, Таджикистане.

В управлении также отметили, что на долю стран СНГ приходится более 70% поставок в Россию овощей и фруктов. Благодаря тому, что фрукты и овощи из дружественных республик не облагаются ввозной таможенной пошлиной, экономия импортёров с начала года превысила 145 млн рублей.

На томаты приходится больше трети завезённой плодоовощной продукции. Пятая часть от всех поставок - яблоки разных сортов. Наиболее популярны в начале этого года среди импортных овощей у уральцев были капуста, лук, морковь. В первые четыре месяца самыми любимыми фруктами уральцев оказались хурма и киви, а, начиная с мая возрос спрос на черешню и абрикосы.

Как писала «Областная газета», в течение апреля цены на плодоовощную продукцию выросли только на 1%, что существенно ниже традиционной динамики в этом сегменте. Такие данные были озвучены в ходе межведомственного совещания по мониторингу цен на социально значимые товары, которое провёл первый зампред Правительства РФ Андрей Белоусов.

Областная газета Свердловской области

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