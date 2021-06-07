Евгений Куйвашев решил исключить Ирбитский молочный завод из плана приватизации

Предприятие останется в собственности у региона. Фото: Станислав Савин

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что Ирбитский молочный завод приватизировать не будут. Предприятие исключат из плана на 2021 год.

При этом глава региона подтвердил, что такие намерения у МУГИСО были.

"Ирбитский молочный завод останется в собственности Свердловской области. Я принял решение — исключить предприятие из плана приватизации на 2021 год", - сообщил Евгений Куйвашев в Instagram.

По его словам, в период выхода из кризиса "не до подобных перемен". В первую очередь необходимо обеспечить стабильную работу. Губернатор подчеркнул, что видит обеспокоенность работников предприятия, которых сейчас около 1700 человек, и понимает тревогу местных фермеров, которые поставляют сырьё заводу.

"За прошлый год Ирбитский молзавод закупил 197 тысяч тонн молока. Кроме того, завод ежегодно направляет не менее 400 миллионов рублей сельхозпроизводителям на посевную. Вся эта работа будет продолжена", - заверил губернатор.

Напомним, что в 2020 году Ирбитский молочный завод отметил 95-летие. Он изготавливает 29% всей молочной продукции в регионе, поэтому сейчас их товары представлены на всех прилавках в свердловских магазинах. В 2020 году продажи превысили 8 млрд. 500 млн рублей.