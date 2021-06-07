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Экономика
7 июня 2021, 18:55

В Свердловской области последняя безымянная улица Титановой долины получила название

  Анна Митчина
Инфо-центр Титановой долины

Все улицы площадки "Уктус" в "Титановой долине" объединены тематикой авиации. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области последняя безымянная улица на площадке "Уктус" особой экономической зоны "Титановая долина" получила своё название. Теперь на карте появится улица Навигаторов.

Это название хорошо сочетается с наименованиями других улиц - Авиастроителей, Моторной и Стремительной. Все они объединены темой авиации. На данный момент на этой площадке создаётся авиационный кластер. Его организуют вокруг Уральского завода гражданской авиации.

"Навигация является ключевой составляющей современной авиации. Именно навигационные приборы и штурманы-навигаторы позволяют самолётам двигаться заданным курсом и достигать поставленных целей", – цитирует обоснование предложенного названия департамент информполитики Свердловской области.

Сейчас все улицы площадок "Верхняя Салда" и "Уктус" в "Титановой долине" имеют свои официальные названия, а это, в свою очередь, позволит резидентам получать юридические адреса для своих предприятий.

Напомним, для резидентов "Титановой долины" устанавливаются налоговые льготы. Получить членство особой экономической зоны планировал один кремниевый завод, но в конце мая Евгений Куйвашев заявил, что сначала ему необходимо получить разрешение экологической экспертизы.

Недавно началось строительство завода по изготовлению железнодорожных колёс, который является одним из ключевых резидентов "Титановой долины". Здесь мы рассказывали, окупит ли он затраты на создание ОЭЗ.

Областная газета Свердловской области

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В Свердловской области последняя безымянная улица Титановой долины получила название