В Свердловской области последняя безымянная улица Титановой долины получила название

Все улицы площадки "Уктус" в "Титановой долине" объединены тематикой авиации. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области последняя безымянная улица на площадке "Уктус" особой экономической зоны "Титановая долина" получила своё название. Теперь на карте появится улица Навигаторов.

Это название хорошо сочетается с наименованиями других улиц - Авиастроителей, Моторной и Стремительной. Все они объединены темой авиации. На данный момент на этой площадке создаётся авиационный кластер. Его организуют вокруг Уральского завода гражданской авиации.

"Навигация является ключевой составляющей современной авиации. Именно навигационные приборы и штурманы-навигаторы позволяют самолётам двигаться заданным курсом и достигать поставленных целей", – цитирует обоснование предложенного названия департамент информполитики Свердловской области.

Сейчас все улицы площадок "Верхняя Салда" и "Уктус" в "Титановой долине" имеют свои официальные названия, а это, в свою очередь, позволит резидентам получать юридические адреса для своих предприятий.