На ИННОПРОМе-2021 ждут не меньше посетителей, чем в 2019-м

Стенды регионов России всегда привлекают к себе внимание гостей выставки. Фото: Владимир Мартьянов

До старта международной промышленной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге остаётся месяц. В прошлом году деловые мероприятия из-за пандемии проходили в онлайн-формате. На сей раз организаторы готовятся провести выставку в традиционном режиме.

ИННОПРОМ состоится уже в 11-й раз. Основная часть программы пройдёт в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» с 5 по 8 июля. Центральной темой выставки этого года станет «Гибкое производство». В рамках деловой программы запланированы более 150 мероприятий, которые будут посвящены производительности труда, цифровому производству, образовательным решениям для промышленности, технологиям для городов и другим темам.

Как следует из информации на сайте ИННОПРОМ, приглашёнными спикерами выставки станут министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, председатель Счётной палаты России Алексей Кудрин, специальный представитель Президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс, министр экономического развития Итальянской Республики Джанкарло Джорджетти. Не исключается также визит в Екатеринбург председателя Правительства России Михаила Мишустина.

В качестве страны-партнёра выступит Италия. У неё будет самая крупная национальная экспозиция площадью 3 тысячи кв. метров. Здесь, в частности, будут представлены международная энергетическая группа Enel, производитель автомобильных шин Pirelli и другие итальянские компании. Как рассказал ранее в интервью «Областной газете» Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики в РФ Паскуале Терраччано, в рамках ИННОПРОМа делегация готовится провести в уральской столице неделю итальянской культуры. Её центральным событием станет концерт в Свердловской филармонии с участием дирижёра Фабио Мастранджело и итальянских певцов. Также в культурной программе намечены серия кинопоказов и выставка, посвящённая Леонардо да Винчи.

Кроме Италии желание принять участие в выставке уже выразили Германия, Венгрия, Бельгия, Япония, Узбекистан и Белоруссия. Въезд в РФ для иностранных участников ИННОПРОМа должен быть упрощён. Как и в предыдущие годы, на ИННОПРОМе будут работать стенды российских регионов, например, Москвы, Алтайского, Краснодарского, Пермского краёв, Калужской, Ленинградской, Липецкой, Ульяновской, Челябинской областей, Республики Крым, Татарстана, Удмуртии и Ханты-Мансийского автономного округа.

Стенд Свердловской области займёт площадь более 1 тысячи кв. метров, что на треть больше, чем в 2019 году. Здесь разместится имиджевая экспозиция региона. Встречать гостей площадки будут в welcome-зоне «Уральский дом», рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.

Организаторы выставки сообщили «ОГ», что выставочные площади уже почти полностью зарезервированы. В списках участников значатся такие предприятия, как ЕВРАЗ, КамАЗ, ABB, Dassault Systemes, Fanuc, Kuka, Okuma, Omron, Алмаз-Антей, Россети, Ростех, Синара – ТМК, УГМК и Челябинский трубопрокатный завод.

Для удобства российских экспортёров запущена работа сервиса «Биржа контактов». С его помощью участники выставки могут договориться о встрече с зарубежными коллегами и забронировать место на стенде Среднего Урала. Впервые проект был реализован в рамках ИННОПРОМа-2019.

Посетить выставку сможет любой желающий. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте и получить электронный билет. Его необходимо распечатать, чтобы на входе приложить штрих-кодом к турникету. Стоимость билета, как и в 2019 году, составляет 350 рублей. В последний день ИННОПРОМа вход для тех, кто зарегистрируется заранее, будет бесплатным. Стоимость VIP-пакета составляет 85 тысяч рублей.

Допуск на мероприятия будет возможен только при наличии защитной маски и перчаток. Иностранным гражданам необходимо будет представить справку с отрицательным результатом тестирования на COVID-19, пройденного не ранее, чем за 72 часа до въезда в страну.

В 2019 году ИННОПРОМ посетили 43 тысячи человек из 90 стран. Экспонентами выставки стали 600 компаний из 20 стран. Точное количество посетителей и экспонентов выставки этого года пока неизвестно, так как регистрация участников ещё продолжается. Как рассказали «Областной газете» в группе компаний «Формика», которая является организатором выставки, несмотря на закрытые границы многих государств, количество участников существенно снизиться не должно.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Опубликовано в №101 от 08.06.2021