Федерация профсоюзов направила письмо руководству страны с просьбой вернуть индексацию пенсий

Индексацию пенсий работающим пенсионерам отменили в 2016 году. Фото: Владимир Мартьянов

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков написал открытое письмо Президенту Владимиру Путину. В нём он напомнил о невыполнении поручения главы государства.

Письмо опубликовано на сайте ФНПР.

Президент НФПР Михаил Шмаков считает, что ситуацию с бедностью среди пенсионеров можно решить именно возвращением индексации.

"Федерация Независимых Профсоюзов России озабочена затяжкой выполнения Вашего поручения по индексации пенсий работающим пенсионерам. Затянувшаяся пауза сдерживает решение вопроса по изменению материального положения многих тысяч пенсионеров", - говорится в письме.

Также он попросил Владимира Путина вернуть пенсионерам недоплаченные суммы и восстановить справедливое формирование пенсий, убрав ограничение по баллам для работающей части пожилого населения. Михаил Шмаков также подчеркнул, что до настоящего времени ни один законопроект, который был подготовлен депутатами, не был одобрен правительством.

Напомним, индексацию пенсий работающих пенсионеров отменили с 1 января 2016, чтобы уменьшить дефицит Пенсионного фонда России. В декабре 2020 года Владимир Путин сказал, что для её возобновления есть одно условие - должна быть бюджетная обеспеченность. Спустя некоторое время глава государства встретился с главой ФНПР Михаилом Шмаковым и согласился рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам, но с тех пор ситуация так и не нашла своего разрешения.