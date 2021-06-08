Владимир Путин утвердил передачу акций Башкирской содовой компании под управление Башкирии

Ещё 11,7% обыкновенных акций БСК переходят в доверительное управление АО «Региональный фонд». Фото: сайт главы Башкирии

Президент России Владимир Путин утвердил передачу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК) в собственность Башкирии. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«В целях развития химической промышленности постановляю принять предложения правительства Российской Федерации и главы Республики Башкортостан о передаче в собственность Республики Башкортостан находящихся в федеральной собственности 38,3% обыкновенных акций (634 174 штуки) акционерного общества «Башкирская содовая компания» (город Стерлитамак)», — указано в документе.

Кроме того, согласно указу, из федеральной собственности в доверительное управление акционерному обществу «Региональный фонд» (город Уфа) передаётся 11,7% обыкновенных акций (194 151 штука) БСК. Помимо этого данное предприятие внесено в перечень стратегических. На передачу акций отводится три месяца. Между российским кабмином и региональным правительством будет заключено акционерное соглашение. Оно станет регламентировать порядок осуществления прав и мероприятия по повышению эффективности производственной и инвестиционной деятельности компании.

Напомним, в августе 2020 года Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ разобраться в конфликте между Башкирской содовой компанией и защитниками шихана Куштау в Башкортостане (признан памятником природы республиканского значения - прим.ред.), а также проверить законность передачи госимущества. В ходе проверки Генеральная прокуратура России обнаружила нарушения законодательства о приватизации.

Передача прав на имущественные комплексы БСК была осуществлена помимо воли государства. С целью защиты интересов РФ надзорное ведомство обратилось в Арбитражный суд Башкирии. В начале сентября суд арестовал акции БСК. В декабре он полностью удовлетворил иск заместителя генпрокурора РФ об изъятии акций (БСК) в пользу Росимущества.

Башкирская содовая компания была создана в 2013 году путём присоединения ОАО «Сода», 61,65% акций которого принадлежало правительству Башкирии, к ОАО «Каустик», которым владели частные компании «Башхим» и кипрская Modisanna. К августу 2020 года «Башхим» владел 57,18% акций БСК, а госинвесткомпания Башкирии АО «Региональный фонд» — 38,28%.