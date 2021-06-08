Бюджет Екатеринбурга скорректировали

По прогнозу, доходная часть бюджета составит 50 млрд 375 млн рублей, расходная – 53 млрд 370 млн рублей. Фото: Владимир Мартьянов

Депутаты Екатеринбургской городской думы во вторник, 8 июня, внесли корректировки в бюджет на 2021 год. Увеличены расходы на социальные нужды. Реализация нацпроектов осталась в приоритете.

С проектом решения депутатов ознакомила начальник департамента финансов мэрии Анна Турунцева. По прогнозу, доходная часть бюджета составит 50 млрд 375 млн рублей, расходная – 53 млрд 370 млн рублей. Безвозмездные поступления из областного и федерального бюджетов вырастут до 27 млрд 171 млн рублей. Расходы из местного бюджета увеличатся на 1 млрд 128 млн рублей.

Из этих средств 275 млн рублей направят на финансовую поддержку организаций в связи с введением в регионе режима повышенной готовности, 100 млн – на приобретение коммунальной техники, 24 млн – на организацию транспортного обслуживания населения. Ещё 219 млн потратят на капитальный ремонт бассейнов в рамках подготовки и проведения XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года.

Объём расходов на реализацию нацпроектов увеличен на 1 млрд 620 млн рублей и составит 4 млрд 852 млн рублей. В том числе «Безопасные и качественные дороги» – 1 млрд 838 млн, «Жильё и городская среда» – 2 млрд 652 млн, «Культура» – 187 млн, «Экология» – 163 млн, «Демография» – 12 млн рублей.

Расходы казны за счёт иных межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов вырастут до 2 млд 393 млн рублей. 479 млн рублей из этих средств направят на строительство и реконструкцию улично-дорожной сети со строительством трамвайной линии Верхняя Пышма – Екатеринбург, 940 млн – на организацию бесплатного горячего питания учащихся начальных классов, 135 млн – на ремонт дорог к 300-летию Екатеринбурга, 45 млн – на ежемесячное вознаграждение за классное руководство учителям.

Депутаты Екатеринбургской городской думы утвердили предложенные корректировки единогласно.

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