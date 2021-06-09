В Свердловской области картофель за год подорожал на 54%

Овощи на Среднем Урале продемонстрировали самый значительный рост в цене. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области индекс потребительских цен на все товары и услуги по итогам мая за год вырос на 5,64%. Непродовольственные товары подорожали на 7,38%, а продукты - на 5,35%.

Как сообщили в Свердловскстате, больше всего за год в цене прибавили овощи. Так, картофель подорожал на 54,2% - по данным на май 2021 года, его средняя стоимость в рознице составляла 45,77 рубля за кг. Морковь тоже возросла в цене. Сейчас килограмм этого корнеплода обойдётся в 55,72 рубля (+41,69% к маю 2020 года). Белокочанная капуста стоила в прошлом месяце 34,45 рубля (+17,15%)

Кроме того, значительно подорожал сахар-песок. Он увеличился в цене на 41,53% до 49,93 рубля за кг. Десяток куриных яиц в мае 2021 года стоил 76,53 рубля (+21,32%), килограмм охлаждённой или замороженной курицы - 167,32 рубля (+15,98%), пшеничной муки - 46,96 рубля (16,42%), а гречневой крупы - 108,59 рубля (+13,40%). Литр подсолнечного масла за год прибавил в цене 16,46% и стоил в мае этого года 128,07 рубля за килограмм.

Снижение цен отмечено только на пять видов социально значимых продовольственных товаров. Так, репчатый лук за год подешевел на 22,94% до 34,77 рубля за килограмм, пшено - на 15,45% до 70,67 рубля за килограмм, яблоки - на 8,79%, до 115,59 рубля за килограмм, шлифованный рис - на 2%, до 100,62 рубля за килограмм. Кроме того, незначительно снизилась в цене поваренная соль - на 0,91%, до 12,2 рубля за килограмм.

Как писала "Областная газета", в апреле темпы инфляции в Свердловской области замедлились впервые с июня 2020 года. По итогам месяца она составила 5,3%.