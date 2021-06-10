Свердловскую область на ИННОПРОМЕ-2021 представят 29 компаний

Завершился отбор компаний-экспонентов, которые будут представлять Свердловскую область на стенде региона на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2021. Из 56 заявок было одобрено 29 региональных компаний.
По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, отбор прошли заявки, отвечающие основным темам выставки. Она напомнила, что основными темами в этом году стали гибкое производство, гибкие технологии и адаптивная продукция.
«Возможность бесплатного экспонирования получили компании, которые занимаются организацией умного производства в таких отраслях, как металлообработка, индустриальная автоматизация, аддитивные технологии, машиностроение и выпуск компонентов, технологии для энергетики», – передаёт слова министра департамент информполитики региона.
Свердловскую область на региональном стенде в том числе представят:
- Научно-производственный холдинг «ВМП»,
- Реиннольц,
- АТМ-гидравлик,
- Кировградский завод твердых сплавов,
- Юниформ ателье,
- Машиностроительный Холдинг,
- Уралэлектротяжмаш,
- Полевской завод предизолированных труб.
Кроме того, на стенде Среднего Урала будут представлены крупные инфраструктурные проекты.
«В этом году стенд удивит гостей не только масштабом экспозиции, но и представленными инновациями в области цифровых технологий», – рассказал гендиректор Агентства по привлечению инвестиций Михаил Васильев.
Стенд нашего региона займёт площадь более 1000 квадратных метров. По сравнению с 2019 годом его размер увеличился на 32%. Площадку разместят в павильоне №3 по соседству со стендом страны-партнера - Италии. В ИННОПРОМЕ также планируют участвовать со своими экспозициями Белоруссия, Бельгия, Германия, Венгрия, Узбекистан и Япония.
Ежегодная выставка Международная промышленная выставка ИННОПРОМ будет работать с 5 по 8 июля в международном выставочном центе «Екатеринбург-ЭКПО».
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