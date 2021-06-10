Свердловскую область на ИННОПРОМЕ-2021 представят 29 компаний

Стенд нашего региона займёт площадь более 1000 квадратных метров. Фото: Алексей Кунилов

Завершился отбор компаний-экспонентов, которые будут представлять Свердловскую область на стенде региона на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2021. Из 56 заявок было одобрено 29 региональных компаний.

По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, отбор прошли заявки, отвечающие основным темам выставки. Она напомнила, что основными темами в этом году стали гибкое производство, гибкие технологии и адаптивная продукция.

«Возможность бесплатного экспонирования получили компании, которые занимаются организацией умного производства в таких отраслях, как металлообработка, индустриальная автоматизация, аддитивные технологии, машиностроение и выпуск компонентов, технологии для энергетики», – передаёт слова министра департамент информполитики региона.

Свердловскую область на региональном стенде в том числе представят:

Научно-производственный холдинг «ВМП»,

Реиннольц,

АТМ-гидравлик,

Кировградский завод твердых сплавов,

Юниформ ателье,

Машиностроительный Холдинг,

Уралэлектротяжмаш,

Полевской завод предизолированных труб.

Кроме того, на стенде Среднего Урала будут представлены крупные инфраструктурные проекты.

«В этом году стенд удивит гостей не только масштабом экспозиции, но и представленными инновациями в области цифровых технологий», – рассказал гендиректор Агентства по привлечению инвестиций Михаил Васильев.

Стенд нашего региона займёт площадь более 1000 квадратных метров. По сравнению с 2019 годом его размер увеличился на 32%. Площадку разместят в павильоне №3 по соседству со стендом страны-партнера - Италии. В ИННОПРОМЕ также планируют участвовать со своими экспозициями Белоруссия, Бельгия, Германия, Венгрия, Узбекистан и Япония.

Ежегодная выставка Международная промышленная выставка ИННОПРОМ будет работать с 5 по 8 июля в международном выставочном центе «Екатеринбург-ЭКПО».

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