Темы дня

Экономика
10 июня 2021, 17:00

Свердловскую область на ИННОПРОМЕ-2021 представят 29 компаний

ИННОПРОМ

Стенд нашего региона займёт площадь более 1000 квадратных метров. Фото: Алексей Кунилов

Завершился отбор компаний-экспонентов, которые будут представлять Свердловскую область на стенде региона на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2021. Из 56 заявок было одобрено 29 региональных компаний.

По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, отбор прошли заявки, отвечающие основным темам выставки. Она напомнила, что основными темами в этом году стали гибкое производство, гибкие технологии и адаптивная продукция.

«Возможность бесплатного экспонирования получили компании, которые занимаются организацией умного производства в таких отраслях, как металлообработка, индустриальная автоматизация, аддитивные технологии, машиностроение и выпуск компонентов, технологии для энергетики», – передаёт слова министра департамент информполитики региона.

Свердловскую область на региональном стенде в том числе представят:

  • Научно-производственный холдинг «ВМП»,
  • Реиннольц,
  • АТМ-гидравлик,
  • Кировградский завод твердых сплавов,
  • Юниформ ателье,
  • Машиностроительный Холдинг,
  • Уралэлектротяжмаш,
  • Полевской завод предизолированных труб.

Кроме того, на стенде Среднего Урала будут представлены крупные инфраструктурные проекты.

«В этом году стенд удивит гостей не только масштабом экспозиции, но и представленными инновациями в области цифровых технологий», – рассказал гендиректор Агентства по привлечению инвестиций Михаил Васильев.

Стенд нашего региона займёт площадь более 1000 квадратных метров. По сравнению с 2019 годом его размер увеличился на 32%. Площадку разместят в павильоне №3 по соседству со стендом страны-партнера - Италии. В ИННОПРОМЕ также планируют участвовать со своими экспозициями Белоруссия, Бельгия, Германия, Венгрия, Узбекистан и Япония.

Ежегодная выставка Международная промышленная выставка ИННОПРОМ будет работать с 5 по 8 июля в международном выставочном центе «Екатеринбург-ЭКПО».

Читайте также:

В Екатеринбурге гостей ИННОПРОМа-2021 накормят блюдами из шишек и полевых трав.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
10.06.2021, 18:40 / Общество
В Екатеринбурге на улице Бажова тушат крупный пожар
10.06.2021, 18:22 / Общество
На капремонт Волковской плотины выделят более 60 млн рублей
10.06.2021, 17:59 / Общество
Уральцы делятся снимками солнечного затмения
10.06.2021, 17:31 / Общество
В Екатеринбурге изменилась схема движения на развязке по Луганской - Объездной
10.06.2021, 17:00 / Экономика
Свердловскую область на ИННОПРОМЕ-2021 представят 29 компаний