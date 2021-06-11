ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 5,5%

По оценкам на 7 июня, годовая инфляция выросла до 6,15%. Фото: Алексей Кунилов

Центральный банк России ожидаемо повысил ключевую ставку третий раз подряд. Ставка была увеличена на 0,5 п.п., до 5,5% годовых.

Как сообщает пресс-служба регулятора, российская и мировая экономика восстанавливаются быстрее, чем ожидалось ранее. На этом фоне инфляция складывается выше прогноза ЦБ РФ. В мае месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен существенно ускорились, а годовая инфляция увеличилась до 6% (после 5,5% в апреле).

По оценкам на 7 июня, годовая инфляция выросла до 6,15%. Показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, в мае также повысились и находятся значимо выше 4% в годовом выражении. При этом устойчивый рост внутреннего спроса опережает возможности расширения предложения по широкому кругу отраслей. На этом фоне предприятиям легче закладывать возросшие издержки в стоимость конечной продукции.

Инфляционные ожидания населения уже несколько месяцев находятся вблизи максимальных значений за последние 4 года. Продолжают расти ценовые ожидания предприятий, оставаясь выше локальных максимумов 2019–2020 годов. Ожидания профессиональных аналитиков на среднесрочную перспективу заякорены вблизи 4%. В пресс-службе регулятора отметили, что в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернётся к цели ЦБ во втором полугодии 2022 года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 23 июля 2021 года.

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