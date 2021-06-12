Минтруд РФ озвучил размеры МРОТ и прожиточного минимума на 2022 год

Минимальный размер оплаты труда вырастет на 6,4%. Алекскей Кунилов

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2022 году вырастет в России на 6,4% и, по предварительным оценкам, достигнет 13 617 рублей. При этом размер прожиточного минимума увеличится до 11 950 рублей для трудоспособного населения.

Как сообщили в пресс-службе Минтруда РФ, прожиточный минимум для детей составит 11 592 рубля, а для пенсионеров - 10 277 рублей.

На сегодняшний день МРОТ составляет 12 792 рубля, прожиточный минимум - 11 653 рубля (для трудоспособного населения - 12 702 рубля, для детей 11 303 рубля, для пенсионеров - 10 022 рубля).

Отметим, что с 1 января в России изменился подход к установлению уровня прожиточного минимума и МРОТ. Теперь они устанавливаются на основе медианной (средней) заработной платы и медианного дохода населения. Медианный доход - это уровень, выше которого имеет доходы 50% населения, а у второй половины, наоборот, ниже. Именно, исходя из этих данных, высчитывается МРОТ.

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