Приток иностранных мигрантов в Свердловскую область сократился на 50% с 2019 года

Поток прибывающих в Свердловскую область мигрантов пошёл в рост. Фото: Алексей Кунилов

С начала 2021 года в Свердловскую въехало более 38,5 тысячи иностранцев. В основном это граждане Узбекистана (37,5%) Таджикистана (29,3%), Армении (15,3%) и Киргизии (12,3%).

По словам начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области Ольги Петровой, сейчас отмечается увеличение потока иностранных граждан. «По данным на 1 июня, на территории области находилось 92 880 иностранцев, из которых около 72% были в поле зрения миграционной службы, трудоустроены, получили те или иные необходимые документы», - рассказала она в ходе пресс-конференции.

На Среднем Урале постоянно проживают 21,5 тысячи иностранцев: 7 тысяч временно, 14,5 тысячи - с видом на жительство. Что же касается оформления российского гражданства, то в этом году его получили 3 200 иностранцев, что больше на 30%, чем за аналогичный период прошлого года. Как пояснила Ольга Петрова, это связано с упрощением процедур. В основном обладателями российских паспортов становятся выходцы из Таджикистана и Армении.

С 2018 года до закрытия границ в связи с пандемией COVID-19 лидерами по въезду в Свердловскую область традиционно являлись граждане Таджикистана (более 30%), Киргизии (около 20%), Узбекистана (18%). По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в 2020 году число прибывающих на Средний Урал иностранцев снизилось более чем на 70%, в 2021 году (по сравнению с 2019-м) - на 50%.

На сегодняшний день действующие миграционные патенты в Свердловской области имеют более 18 700 иностранцев. После снижения уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией Россия стала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами. На сегодняшний день ограничение на въезд снято более чем с 30 государствами, в том числе с 1 апреля - с Таджикистаном и Узбекистаном. В результате с заявлениями на получение патентов в уполномоченные органы Свердловской области обратилось более 8,5 тысячи граждан этих стран.

Начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области сообщила, что сейчас от иностранцев ежедневно поступает более 400 заявлений на получение миграционного патента.

В начале марта в Минстрое РФ заявили о дефиците рабочих на стройках. Причиной тому стали коронавирусные ограничения на въезд мигрантов в Россию. Как писала «Областная газета», острую нехватку кадров на стройках отметили и в Свердловской области.

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