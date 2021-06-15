Ежегодный отчёт Евгения Куйвашева в Законодательном собрании Свердловской области покажут онлайн. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступит перед депутатами Законодательного собрания региона с ежегодным отчётом. Он зачитает доклад в ходе очередного, 57-го заседания областного парламента в среду, 16 июня.

По сложившейся традиции, губернатор не только представит подробный отчёт о работе регионального правительства, но и ответит на вопросы народных избранников.

Заседание, которое начнётся в 10:00, можно посмотреть онлайн. Трансляция будет вестись на сайте Законодательного собрания и на его официальном youtube-канале. Повестку заседания можно изучить, перейдя по ссылке. С полным текстом ежегодного отчёта губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева вы сможете ознакомиться в свежем номере «Областной газеты» от 17 июня 2021 года.

Как писала «Областная газета», одним из ключевых вопросов на заседании станет внесение изменений в бюджет Среднего Урала. Речь идёт об увеличении доходов казны в 2021 году на 16,27 млрд рублей (до 294,5 млрд). Одновременно на 16,27 млрд рублей возрастут расходы на текущий год. В 2021 году они составят 335,1 млрд рублей. Это позволит выделить дополнительные средства на строительство ряда социально значимых объектов. Дополнительные средства выделяются также на строительство объектов Универсиады в Екатеринбурге.

Кроме того, в повестку включён вопрос о назначении очередных выборов депутатов Законодательного собрания Свердловской области, намеченных на 19 сентября 2021 года. Также депутаты рассмотрят вопросы о назначении на должность Уполномоченного по правам человека в Свердловской области, о внесении изменений в перечень объектов госсобственности региона, не подлежащих отчуждению, и другие.