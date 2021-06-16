Премьер-министра Михаила Мишустина пригласили на ИННОПРОМ-2021 в Екатеринбург

Выставка ИННОПРОМ будет работать с 5 по 8 июля в международном выставочном центе «Екатеринбург-ЭКПО». Фото: Павел Ворожцов

Премьер-министр России Михаил Мишустин получил приглашение на международную промышленную выставку ИННОПРОМ-2021, которая состоится в Екатеринбурге. Найдётся ли в рабочем графике главы российского Правительства время для посещения столицы Урала, на данный момент не известно.

Как рассказала PR-директор группы компаний «Формика», которая занимается организацией выставки, Анастасия Орехова, премьер-министру Михаилу Мишустину направлено официальное приглашение на ИННОПРОМ-2021.

Если визит главы российского Правительства состоится, предполагается, что он станет участником основных дискуссий на полях выставки.

Напомним, в 2016 году ИННОПРОМ в Екатеринбурге посетил председатель российского Правительства Дмитрий Медведев, а в 2019-м — Президент России Владимир Путин.

Как писала «Областная газета», окончательный список стран-участниц ИННОПРОМа-2021 ещё формируется, в проработке находится много контактов. Известно, что на выставке будут представлены стенды делегаций из Германии, Италии, Венгрии, Бельгии, Японии и Белоруссии. Ожидаются участники из Узбекистана, Индонезии, Болгарии и других стран. Отметим, что список участников ИННОПРОМа-2021 будет расширен и за счёт гостей, которые прибудут по личному приглашению главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

XI Международная промышленная выставка ИННОПРОМ пройдёт в Екатеринбурге с 5 по 8 июля. Стенд Свердловской области займёт площадь более 1000 квадратных метров. По сравнению с 2019 годом его размер увеличился на 32%. Площадку разместят в павильоне №3 по соседству со стендом страны-партнёра - Италии.

Ежегодная международная промышленная выставка ИННОПРОМ будет работать с 5 по 8 июля в международном выставочном центе «Екатеринбург-ЭКПО».